골프 그립계의 충격 혁명...이렇게 부드러우면서 잘 잡힌다고? 골프프라이드 'CP' 출시

사진=김용 기자

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[스포츠조선 김용 기자] 아니, 이렇게 부드러우면서 잘 잡힌다고?

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골프 그립 브랜드의 '지존', 골프프라이드(Golf Pride)가 그립 시장의 혁명을 일으킬 수 있는 해 모델 'CP'를 출시한다.

골프프라이드는 울트라 소프트 그립 라인업인 CP 컬렉션의 새로운 모델 CP를 전 세계 골퍼들에게 소개한다.

CP는 손에 힘을 덜 주고 편안한 그립감을 유지할 수 있도록 설계된 제품. 기존 CP 컬렉션 제품들이 가진 뛰어난 부드러움과 접지력에 최신 기술과 성능을 더했다. 골퍼들의 니즈를 반영한 최신 기술의 집약체다.

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골프프라이드 제이미 레드포드(Jamie Ledford) 사장은 "많은 골퍼에게 중요한 것은 스코어보다 코스 위에서 얼마나 편안하게 플레이할 수 있는지"라며 "CP는 편안함과 자신감을 제공할 뿐 아니라 스윙마다 클럽과의 연결감을 높여 골퍼가 라운드를 더 즐길 수 있도록 돕는다"라고 말했다.

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CP 컬렉션은 오랜 기간 많은 골퍼의 사랑을 받아온 제품군으로 최근에는 PGA투어, LPGA투어, PGA투어 챔피언스의 주요 대회에서도 사용되며 그 성능을 인정받고 있다.

사진=김용 기자

신제품 CP는 골프프라이드의 대표 기술인 플러스4(Plus4) 기술을 적용해 보다 편안한 그립 압력을 유도하며, 다양한 특징을 갖췄다.

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장갑을 착용하는 윗손 부위에는 우수한 접지력을 제공하고 아랫손 부위에는 미끄러짐을 최소화해 안정적이고 일관된 스윙을 돕는 접지력과 트랙션존(Traction Zones)이 있고 임팩트 때 전달되는 충격과 진동을 완화해 더욱 편안한 타구감을 제공하며 손의 피로감을 줄여주는 부드러운 그립감을 제공한다. 또한 리듀스드 테이퍼(Reduced Taper) 디자인으로 하단부 직경을 보다 크게 설계해 그립 압력을 자연스럽게 줄여주며, 스윙 중 불필요한 긴장을 완화한다. 최근 증가하고 있는 두꺼운 그립 선호 트렌드도 반영했다. 또 시크한 느낌을 주는 블랙 컬러로 '호불호' 없이 많은 사랑을 받을 것으로 보인다.

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신제품 CP는 스탠다드와 미드사이즈 두 가지 옵션으로 출시된다. 스탠다드 모델은 오는 8월4일부터 국내 골프 용품 매장과 온라인 스토어를 통해 판매되며, 미드사이즈 모델은 이후 순차적으로 출시될 예정이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com