강원도는 고지우에게 약속의 땅이었다 "골프 포기할 수도 있다 생각했는데"

사진제공=KLPGA

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] "골프를 포기할 수도 있을 거라 생각했는데..."

Advertisement

고지우가 12일 강원도 정선군 하이원CC에서 막을 내린 하이원리조트 여자오픈에서 와이어투와이어 우승을 차지했다.

1라운드 공동 선두로 시작해 2라운드 단독 1위가 된 고지우는 3라운드에서 9언더파를 몰아치며 합계 24언더파로 우승을 '예약'해놨었다. 공동 2위 선수들과 무려 8타 차이가 났기 때문. 고지우는 최종 라운드 버디를 1개도 잡지 못하고 보기만 2개를 기록했지만, 워낙 벌려놓은 차이가 커 최종 22언더파 270타로 17언더파의 공동 2위 박혜준, 성유진을 제치고 우승 트로피를 들어올렸다. 우승 상금 1억8000만원 획득. 총상금 20억원을 돌파하게 됐다.

재밌는 건 또 강원도에서 우승을 했다는 것이다. 고지우는 2023년 맥콜, 모나 용평 오픈에서 감격의 투어 첫 승을 따냈다. 이 대회는 강원도 용평에서 열린다. 그리고 2024년 하이원리조트에서 두 번째 우승을 따냈다. 지난해 다시 맥콜, 모나 용평 오픈을 거머쥐더니 거짓말같이 올해 하이원리조트에서 다시 우승했다.

Advertisement

다음은 고지우와의 일문일답.

Advertisement

-통산 4승과 시즌 첫 승 우승 소감

정말 기쁘다. 작년 하반기에 손가락 부상 때문에 연습도 많이 못했고 골프를 포기할 수도 있을거라 생각했는데, 이번에 우승해서 너무 좋다.

Advertisement

부상을 당하면서 골프선수로서 경기를 하고 연습을 할 수 있는 것이 모두에게 당연하게 주어지는 것이 아니라는 것을 느꼈다. 골프 선수로서 앞으로 좋은 모습을 보여드리기 위해서는 내 몸을 소중히 아낄 필요가 있다는 것을 배웠다.

Advertisement

손가락 부상이 오히려 나에게 좋은 신호가 되었던 것 같다. 이번 시즌 초반 생각보다 잘 되지 않았지만 헛된 시간이 아니어서 좋았다. 정신적으로 더 좋아졌고, 우승이라는 선물을 받아서 기쁘다.

-3라운드 마치고 2위와 타수 차이가 많이 났는데 우승하는데에 무리 없다고 생각했는지?

타수 차이나 우승에 대한 생각은 하지 않았고, 마지막 라운드도 앞선 라운드처럼 똑같이 하려고 노력했다.

-힘든 시기를 겪었다고 하지만 1년만에 우승했다. 충분히 다시 우승할 수 있는 경기력을 회복했다고 생각하는데 하반기 목표는?

우승하고 나서 항상 성적이 안 좋았다. 올해도 하반기가 숙제가 될 것 같다. 당장의 성적에 연연하기 보다는 내 스스로의 골프가 발전하는 것에 초점을 두고 싶다. 그럼 성적은 따라올 것 같다.

사진제공=KLPGA

-오늘 경기가 힘들긴 했지만 챔피언 퍼트하고 무슨 생각했나?

아무런 생각이 안 들었다. 그냥 우승 했구나 생각하면서 감사했다.

-전반에 2타를 잃고 그래서 타수를 잃지 않기 위해 안정적으로 플레이하려고 노력한건지?

타수를 지켜야 한다는 생각 없었고, 버디를 잡고 싶어서 나름 공격적으로 플레이했는데, 생각처럼 잘 되지 않았다.

-어제는 완벽에 가까운 플레이를 했는데 오늘은 정반대였다. 오늘 가장 어려운 홀은?

가장 어려운 홀은 뽑기는 어렵고, 그냥 매 홀마다 다 안 풀렸다. 하지만 대회 전부터 마음을 다 내려놓고 왔기 때문에 이 정도면 괜찮을거라 생각하고 욕심부리지 말자고 생각했다. 앞으로 부족한 부분은 연습을 많이 할 것이다.

-부상 부위가 많이 회복돼서 문제 없이 경기할거라고 했는데, 하반기 가장 기대하는 부분은?

스스로에게 기대를 하지 않으려고 하고 있다. 앞으로도 최선을 다하고 그렇게 하면 결과는 따라올거라 생각한다.

-2주의 휴식기가 있는데 어떻게 보낼건지?

부족했던 부분을 보완하는데 중점을 두겠다. 샷과 퍼팅, 쇼트게임 등 전체적으로 완성도를 높이는 데 매진하겠다.

-강원도에서 우승을 4번이나 했다. 이유가 뭘까?

나도 정말 신기하다. 강원도와 인연이 없는데, 기운이 잘 맞는 것 같다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com