'강원도의 힘' 고지우 우승 기념, 소속사 삼천리가 쏜다...전 외식브랜드 메뉴 증정 행사[골프소식]

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[스포츠조선 정현석 기자]또 한번 강원도에서 우승한 '버디 폭격기' 고지우(24·삼천리). 시즌 첫 승이자 통산 4승을 기념해 소속사 삼천리그룹이 고객 감사 우승 기념 이벤트에 나선다.

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삼천리그룹은 고지우의 '하이원리조트 여자오픈 2026' 우승을 축하하기 위해 13일부터 19일까지 일주일간 외식사업부문인 SL&C(삼천리ENG 외식사업부문)의 전 브랜드에서 메뉴 증정 행사를 진행한다고 밝혔다.

고지우는 지난 12일 강원도 정선군 하이원 컨트리클럽에서 막을 내린 KLPGA 투어 '하이원리조트 여자오픈 2026'에서 최종 합계 22언더파 270타를 기록하며 완벽한 우승을 차지했다. 대회 첫날부터 최종 라운드까지 단 한 번도 선두 자리를 내주지 않은 짜릿한 '와이어 투 와이어' 우승이다.

특히 이번 우승으로 고지우는 통산 4승을 모두 강원도에서만 수확하는 진기록을 세우며 명실상부한 '강원도의 여왕'으로 자리매김했다. 고지우는 2023년과 2025년 맥콜·모나 용평 오픈에서 정상에 오른 데 이어, 2024년과 올해 하이원리조트 여자오픈을 연속으로 석권하며 강원도 무대에서의 절대 강자임을 다시 한번 입증했다.

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삼천리그룹은 고지우의 통산 4승 달성의 기쁨을 팬 및 고객들과 함께 나누기 위해 전국 80여 개 직영 매장에서 이벤트를 연다. 한식, 중식, 일식 등 모든 외식 영역을 아우르는 SL&C의 대표 브랜드들이 대거 참여한다.

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매장에서 5만 원 이상 구매한 고객을 대상으로 브랜드별 대표 인기 메뉴가 무료로 제공된다.

'Chai797'에서는 유린기를, '호우섬'에서는 크리스피 라페 치킨을, 살롱드 호우섬에서는 새우가지강정을, 차이딤섬앤누들바에서는 레몬고추유린기를 '이타마에 스시'에서는 혼마구로 붉은살 사시미를, '서리재'에서는 호박식혜(1인 1잔)를, 바른고기 정육점에서는 불고기 및 구이 메뉴를 2인 이상 주문한 고객에게 '한우육회'를 각각 제공한다.

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SL&C 관계자는 "소속 선수인 고지우 프로가 무더위 속에서도 압도적인 활약으로 우승을 차지해 매우 기쁘다"라며 "그동안 고지우 프로와 삼천리그룹의 외식 브랜드를 사랑해 주신 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 미식 이벤트를 마련했다"고 전했다.