[경마]글로벌히트가 무너졌다…석세스백파, KRA컵 클래식 우승!

기사입력 2025-08-08 05:31


◇석세스백파. 사진제공=한국마사회

최강마 글로벌히트가 무너졌다.

석세스백파가 제40회 KRA컵 클래식(G2, 3세 이상, 2,000m, 총상금 7억원) 정상에 올랐다. 석세스백파는 지난 3일 렛츠런파크 서울 제11경주로 열린 대회에서 글로벌히트를 4마신 차로 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 당해 최고 경주마를 가리는 두 번째 관문이자 대통령배 전초전으로 여겨지는 이 경주에서 석세스백파는 대상경주 5연승을 노리던 글로벌히트를 꺾으면서 위용을 과시했다.

서울 4두, 부경 7두가 출전한 이 경주 최대 관심사는 글로벌히트의 우승 여부였다. 단승식 배당률이 1.4배로 압도적인 인기를 누렸다. 미국 리딩사이어 12위인 머닝스의 자마이자 2008년 켄터키더비, 프리크니스 스테이크스 경주를 제패한 빅브라운의 혈통을 이어 받은 디스파이트윈도 주목 받았다. 부경 소속 서승운 기수가 석세스백파가 아닌 디스파이트윈을 선택한 것도 기대감을 높였다.

석세스백파는 큰 주목을 받지 못했다. 처음으로 호흡을 맞추지만 뛰어난 기승술을 갖춘 진겸 기수와의 호흡에 대한 우려는 적었지만, 직전 경주에서 아쉬운 성적에 그친 게 걸림돌이었다.

뚜렷한 선행마가 없는 편성. 초반 눈치 싸움 속 외곽 게이트에서 출발한 글로벌히트가 치고 올라왔다. 무거운 주로 상태를 고려해 안쪽과는 간격을 유지한 채 경주를 운영했다. 안쪽 4번 게이트에서 출발한 글로벌히트가 뒤로 따라 붙었다. 기대를 모았던 디스파이트윈은 추격에 나섰으나 3~4코너를 돌며 점차 뒤처졌고, 정문코빗과 머니크라운이 자리를 대신했다.

직선주로에 접어들며 글로벌히트, 석세스백파, 정문코빗이 치열한 삼파전을 벌였다. 가장 빠르게 치고 나온 말은 석세스백파였다. 체력을 소진한 글로벌히트가 점점 뒤처지는 사이, 석세스백파는 거리를 벌리며 결국 4마신차로 먼저 결승선을 통과했다.


민장기 조교사는 우승 직후 인터뷰에서 "글로벌히트가 앞선에서 선행을 펼치며 체력을 소진한 부분이 석세스백파에게 유리하게 작용한 것 같다"며 "지난 오너스컵에서 기대에 못 미치는 결과를 보여 아쉬웠지만, 이번에는 회복된 컨디션으로 좋은 성과를 거둘 수 있어 기쁘고, 앞으로도 꾸준히 성장하는 모습을 보여주겠다"고 소감을 전했다. 진겸 기수는 "비록 첫 기승이었지만, 어릴 때부터 이 말의 경주를 봐왔기에 크게 낯설진 않았다"며 "기승했던 기수들의 조언을 참고하고, 직접 조교를 해보니 말 상태가 좋아 믿고 탈 수 있었다"고 소감을 전했다. 이어 "글로벌히트는 워낙 강자라 부담이 있었지만, 그 뒤를 따르며 체력 소진을 유도하는 전략이 효과를 본 것 같다"며 "다음 달 열릴 코리아컵에서도 지금과 같은 컨디션이라면 충분히 좋은 결과를 도전해 볼 만하다"고 코리아컵에 대한 자신감을 밝혔다.

글로벌히트와 호흡을 맞춘 김혜선 기수는 "글로벌히트의 컨디션은 좋았지만 선행 전개를 하게 됐음에도 안쪽의 무거운 주로를 고려함과 동시에 외곽에서 압박을 받다 보니 체력 안배에 어려움이 있었다"고 아쉬움을 표했다. 그러나 "이번 경주 경험이 다음 달 코리아컵 준비에 큰 도움이 됐다. 코리아컵의 빠른 페이스 속에서는 지금보다 더 좋은 결과를 기대할 수 있을 것"이라고 긍정적인 전망을 내놓았다.

다음 대상경주인 코리아컵&코리아스프린트는 경마 한-일전이다. 경주마들의 속도와 힘을 겨루는 경기를 넘어 한국 경마의 위상을 높이는 중요한 무대이자 한국과 일본 경주마들이 자존심을 걸고 맞붙는 대결이기에 그 의미가 더욱 크다. 2023~2024년 두 차례 모두 일본 경주마들이 우승트로피를 차지하며 아쉬움을 남긴 바 있다. 글로벌히트, 스피드영 등 한국 대표마들의 출전이 예상되는 가운데 KRA컵 클래식을 제패한 석세스백파의 활약에도 관심이 쏠린다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

