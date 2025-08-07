한국건강기능식품협회, 26~28일 코엑스서 'K-Health Confer…

|
한국건강기능식품협회가 오는 26~28일 서울 삼성동 코엑스에서 건강기능식품 산업의 글로벌 성장과 발전 방향을 모색하기 위한 'K-Health Conference 2025'를 개최한다. 이번 행사는 건강기능식품 전시회인 'HI KOREA'와 연계해 진행된다.
'K-Health Conference 2025'는 국내 건강기능식품 산업을 둘러싼 제도, 기술, 수출, 유통 등 핵심 이슈를 심도 있게 다룰 예정이다. 또한, 개막식, 네트워킹 프로그램, 해외 바이어 상담회, 대만 건강기능식품협회와의 업무협약 체결식 등 풍성한 행사도 함께 마련된다. 컨퍼런스는 산업 내·외부와의 전략적 연계를 확대하고, '이제는 세계로, K-Health W.A.V.E' 비전 아래 글로벌 교류 기반을 강화하는 계기로도 작용할 전망이다.
이후 3일간 ▲기능성 원료 인정 전략 및 기능성 소재 기술 ▲건강기능식품 수출 ▲건강기능식품 유통 트렌드를 주제로 한 3개의 세션이 운영된다. 세션별로 총 5건의 세미나와 6건의 상담회가 진행되며, 산업 전반에 걸친 실무 정보 공유와 기술 교류의 장이 마련된다.
