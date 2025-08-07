스포츠조선

한국건강기능식품협회, 26~28일 코엑스서 'K-Health Conference 2025' 개최

기사입력 2025-08-07 11:21


한국건강기능식품협회, 26~28일 코엑스서 'K-Health Confer…

한국건강기능식품협회가 오는 26~28일 서울 삼성동 코엑스에서 건강기능식품 산업의 글로벌 성장과 발전 방향을 모색하기 위한 'K-Health Conference 2025'를 개최한다. 이번 행사는 건강기능식품 전시회인 'HI KOREA'와 연계해 진행된다.

'K-Health Conference 2025'는 국내 건강기능식품 산업을 둘러싼 제도, 기술, 수출, 유통 등 핵심 이슈를 심도 있게 다룰 예정이다. 또한, 개막식, 네트워킹 프로그램, 해외 바이어 상담회, 대만 건강기능식품협회와의 업무협약 체결식 등 풍성한 행사도 함께 마련된다. 컨퍼런스는 산업 내·외부와의 전략적 연계를 확대하고, '이제는 세계로, K-Health W.A.V.E' 비전 아래 글로벌 교류 기반을 강화하는 계기로도 작용할 전망이다.

컨퍼런스 첫날인 8월 26일에는 'K-Health Conference'와 'CPHI/HI Korea'의 공동 개막식이 개최된다. 건강기능식품 및 바이오, 제약업계 주요 인사들이 대거 참석할 예정이며, 건강기능식품 산업에 기여한 이들에게 수여되는 식품의약품안전처장상 시상과 함께 건기식 및 바이오 분야 전문가들의 기조연설도 진행된다.

이후 3일간 ▲기능성 원료 인정 전략 및 기능성 소재 기술 ▲건강기능식품 수출 ▲건강기능식품 유통 트렌드를 주제로 한 3개의 세션이 운영된다. 세션별로 총 5건의 세미나와 6건의 상담회가 진행되며, 산업 전반에 걸친 실무 정보 공유와 기술 교류의 장이 마련된다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

'200억 기부' 김장훈, 생활고 루머에 분통 "대치동 산다, 연예인 걱정 금지"[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

5.

손호영, 송혜교=첫 ♥스캔들 상대…"회사 발칵 뒤집어졌다"

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

'200억 기부' 김장훈, 생활고 루머에 분통 "대치동 산다, 연예인 걱정 금지"[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

5.

손호영, 송혜교=첫 ♥스캔들 상대…"회사 발칵 뒤집어졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

2.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

안방마님 한 마디에 눈물 그렁…"안 혼냈어요" 억울했던 최재훈, 비하인드 스토리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.