스포츠조선

"뚱뚱해서 배 나온 줄…" 30cm 크기 8kg 난소 종양 발견

기사입력 2025-08-07 14:31


"뚱뚱해서 배 나온 줄…" 30cm 크기 8kg 난소 종양 발견
사진출처=채널7

[스포츠조선 장종호 기자] 비만 때문에 배가 나온 것으로 여겼던 여성의 복부에서 거대한 난소 낭종이 발견돼 충격을 주고 있다.

채널7 등 현지 매체들에 따르면 태국 남서부 사툰 지역에 사는 31세 여성 라차나폰은 수년간 조금씩 배가 나오기 시작했다.

가족들은 먹는 것을 좋아해 비만해졌기 때문이라고 여겼다.

하지만 라차나폰이 호흡 곤란을 겪기 시작하면서 상황은 심각해졌다.

그녀의 어머니는 "딸이 숨이 차고 눈이 튀어나올 정도로 부어 있었다. 배는 마치 쌍둥이를 임신한 것처럼 보였다"고 말했다.

결국 어머니는 딸을 병원에 데려갔고, 의료진은 처음엔 임신을 의심했다.

그러나 초음파 검사 결과, 복부를 압박하고 있던 것은 무려 30㎝ 크기의 거대한 난소 낭종이었다.

긴급 수술을 받았는데 종양의 크기와 복잡성 때문에 6시간 만에 끝났다.


수술 후, 제거된 낭종의 무게는 8㎏으로 확인되었는데 이는 만삭 임신과 비슷한 수준이다.

의료진은 조직 샘플을 채취해 추가 검사를 진행 중이다.

수술 전 라차나폰의 체중은 86㎏이었지만, 낭종 제거 후 75㎏으로 줄어들었다.

그녀는 "배가 오랫동안 부풀어 있었지만, 단순히 많이 먹어서 그런 줄 알았다. 이렇게 심각한 문제일 줄은 상상도 못 했다"고 말했다.

병원 측은 "이런 사례는 점점 더 흔해지고 있다. 자궁 종양과 난소 낭종은 증가하는 추세"라며 정기적인 검진에 대한 중요성을 강조했다.

한편 난소 낭종은 난소에 액체가 있는 혹이 생긴 것으로, 흔히 '난소 물혹'이라고도 불린다.

대부분은 무증상이며, 우연히 발견되는 경우가 많다. 간혹 복부 팽만감, 골반 통증, 생리 이상, 소화불량, 출혈 등이 있을 수 있다.

수주~수개월 내 낭종이 자연 소멸되는 경우가 많지만 크기가 커질 경우 등인 경우 수술적으로 제거하는 게 필요하다.

특별한 예방법은 없으며 정기적인 산부인과 검진이 조기 발견에 도움이 된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"좌파X 중국 가" 이지혜, 악플 박제 후 고통 호소..."막말은 삼가 부탁드립니다"

2.

임성훈, '세상에 이런 일이' 떠올리며 눈물 "녹화 전날 母 부고" ('유퀴즈')

3.

'문원♥' 신지, 의미심장 고백 "말하지 못할 우여곡절 많았다"

4.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

5.

이경규, '약물 운전' 트라우마 자극한 김원훈에 분노 "가슴 쿵쿵거려" ('마이턴')

연예 많이본뉴스
1.

"좌파X 중국 가" 이지혜, 악플 박제 후 고통 호소..."막말은 삼가 부탁드립니다"

2.

임성훈, '세상에 이런 일이' 떠올리며 눈물 "녹화 전날 母 부고" ('유퀴즈')

3.

'문원♥' 신지, 의미심장 고백 "말하지 못할 우여곡절 많았다"

4.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

5.

이경규, '약물 운전' 트라우마 자극한 김원훈에 분노 "가슴 쿵쿵거려" ('마이턴')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식]손흥민 새로운 축구 인생 시작! LAFC 입단…"세계적인 아이콘 영입 자랑스럽다"

2.

[공식발표] '와 롯데 무섭다' 3위 만족 없다…'ML 38승' 승부수 전격 영입, 10승 투수 결별 초강수 통할까

3.

'안우진 WBC 충격 불발' 고민했던 류지현 감독 "참가 여부 상관 없이 안타까워"

4.

"롯데 돈 더 준다" 6G 남았는데 4억 초대박…팔꿈치 수술 복귀 벨라스케즈, 왜 우승 승부수인가

5.

깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 영입 준비..."1800억 먹튀 대신 맨시티 초대형 유망주 관심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.