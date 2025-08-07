활기 도는 창업시장, 외식 프랜차이즈업계 브랜드 경쟁력 강화 노력

창업시장에 활기가 돌고 있다. 외식 프랜차이즈를 중심으로 한 예비 창업자의 관심이 늘었다. 최근 민생회복 소비쿠폰으로 대중음식점을 찾는 이들이 증가한 영향을 받은 것으로 보인다. 행정안전부가 7월 21일부터 8월 3일까지 2주간 9개 카드사(신한·삼성·현대·국민·NH농협·롯데·하나·우리·BC)의 소비쿠폰 사용 내용을 분석한 결과 대중음식점 사용이 41.4%로 가장 많았다. 금액으로는 1조989억원이다. 다음으로는 마트·식료품 477억원(15.4%), 편의점 2579억원(9.7%), 병원·약국 2148억원(8.1%), 의류·잡화 1060억원(4%), 학원 1006억원(3.8%), 여가·레저 760억원(2.9%) 순이었다.
호치킨은 메뉴경쟁력을 바탕으로 브랜드 경쟁력을 높이고 있다. 최근 선보인 '페퍼스넥(Peppers Neck)'은 닭 목살 특유의 식감을 살린 제품으로 소비자들에게 긍정적 반응을 얻고 있다. 전국 단위 브랜드로 확장을 위해 지역 특성과 소비자 니즈에 맞춘 맞춤형 운영 전략도 선보이고 있다.
망향비빔국수는 본사 지원 시스템을 통해 업종변경과 운영에 도움을 주는 형태로 가맹점 확장을 꾀하고 있다. 편안한 매장 운영도 지원한다. 본사 블루밀에서 모든 원재료와 상품을 제품화해 콜드체인시스템을 통해 제공한다.
윤인철 광주대학교 창업학과 교수는 "창업 아이템을 선택할 때 먼저 장기적 아이템인지, 트렌드에 적합한지를 따져봐야 한다"며 "아울러 생각하고 있는 상권과의 어울림도 반드시 짚어야 실패를 줄일 수 있다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com