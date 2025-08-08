스포츠조선

소림사에 '불교판 996' 개혁 바람…승려 30명 이상 이탈

기사입력 2025-08-08 17:52


소림사(왼쪽)와 신임 주지 스인러. 사진출처=바이두

[스포츠조선 장종호 기자] 각종 비리로 얼룩졌던 중국 소림사가 대대적인 개혁을 시행해 눈길을 끌고 있다.

이 과정에서 일부 승려들은 절을 떠나고 있는 것으로 알려졌다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 세계적으로 유명한 중국 허난성 소림사에 새로 부임한 스인러 주지는 최근 '불교판 996' 개혁을 도입, 시행하고 있다.

이는 중국 IT 업계에서 흔히 볼 수 있는 오전 9시부터 오후 9시까지, 주 6일 근무하는 '996' 문화에서 이름을 따온 것이다.

이번 개혁은 성추문과 자금 유용 혐의로 조사를 받고 있는 전 주지 스융신의 퇴진 이후, 새로 부임한 스인러 주지에 의해 단행됐다.

그는 취임 직후 ▲상업 공연 중단 ▲고가의 불사(사찰 건축, 불상 조성, 법회 등) 금지 ▲사찰 내 상점 철거 ▲자급자족을 위한 농업 장려 ▲비판받던 수익 분배 방식 폐지 등이 포함된 다섯 가지 개혁안을 시행한다고 발표했다. 스인러 주지는 일부 승려들이 수행과 노동 모두에 소홀하다고 지적하며, 명상실에서 배달 음식을 시켜 먹거나 염불 중 이어폰으로 대중가요를 듣는 사례를 언급했다.

또한 소림사 무술단의 해외 공연과 문화상품 판매, 온라인 쇼핑몰 운영도 모두 중단됐다.

승려들의 자질을 평가하기 위한 '하위 탈락제'도 도입했는데, 3개월 연속 평가에서 탈락할 경우 퇴출될 수 있다.


새로운 규율에 따라 승려들은 새벽 4시 30분에 기도를 시작하고, 이후 농사와 무예 수련을 이어간다.

휴대폰은 중앙 보관소에 맡겨야 하며, 모든 오락 활동은 금지된다. TV 등 시청 시간은 하루 30분으로 제한되었고, 식단은 주로 채소 위주로 구성되며 두부는 주 1회만 허용된다.

대대적인 개혁은 승려들과 직원들 사이에서 반발을 불러일으켰다.

새 주지 부임 후 단 일주일 만에 30명 이상이 사찰을 떠났다. 다만 이들이 다른 사찰로 옮겼는지 아니면 완전히 승려 생활을 접었는지는 알려지지 않았다.

한 젊은 승려는 경전을 읽기 위해 사용하던 휴대폰을 압수당한 것에 대해 "팔 하나를 잃은 느낌"이라고 표현했고, 또 다른 이는 "채소 냄새만 맡아도 구역질이 난다"고 전했다.

중국 온라인에서는 이에 대한 갑론을박이 이어지고 있다.

네티즌들은 "이제야 진짜 수행자가 누구인지 걸러진다", "돈을 따르던 자들이 떠나는 건 좋은 일이다", "방문객들이 소림사 승려들의 고된 삶을 보면 자기 인생이 나쁘지 않다고 느낄 것" 등의 반응을 내놓고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

