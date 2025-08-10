품절 대란 '듀오버스터 민트볼' CU 입점…동아제약, 올리브영 이어 편의…

스포츠조선

품절 대란 '듀오버스터 민트볼' CU 입점…동아제약, 올리브영 이어 편의점으로 채널 확대

기사입력 2025-08-10 12:24


품절 대란 '듀오버스터 민트볼' CU 입점…동아제약, 올리브영 이어 편의점으로 채널 확대

지난 4월 출시 직후 품절 대란이 일어났던 '듀오버스터 민트볼'이 CU에 입점했다.

동아제약은 듀오버스터 민트볼이 편의점 채널 중 최초로 CU에 입점하며, 올리브영에 이어 더욱 다양한 오프라인 매장에서 소비자들을 만나볼 수 있게 됐다고 전했다.

듀오버스터 민트볼은 페퍼민트 에센스를 함유한 4.7mm의 액상 캡슐 형태의 구취 케어 제품이다. 이중 캡슐 구조를 적용해 강력한 쿨링 효과를 제공하며, 얇은 커버링 기술을 통해 캡슐이 터질 때 껍질의 잔여감 없이 부드러운 목넘김이 가능하다. 또한, 설탕이 첨가되지 않아 언제든 부담 없이 섭취할 수 있다.

동아제약 관계자는 "CU입점을 통해 더 많은 소비자와 만날 수 있게 되어 기쁘다"며 "차별화된 이중 캡슐 구조로 입안 가득 상쾌함을 전하는 '듀오버스터 민트볼'을 다양한 일상 속에서 즐겨보시길 바란다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



