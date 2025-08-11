스포츠조선

CJ제일제당, 저당 소스·장류 시장 공략 '슈가라이트' 9종 선봬

기사입력 2025-08-11 09:59


CJ제일제당, 저당 소스·장류 시장 공략 '슈가라이트' 9종 선봬

CJ제일제당이 당 함량을 크게 줄인 저당 라인업 '슈가라이트(Sugar Light)' 9종을 선보인다고 11일 밝혔다. 저당으로 음식을 맛있게 즐기고자 하는 소비자 니즈 증가에 따라, 요리 기초 소재가 되는 저당 소스·장류 시장을 공략에 나설 계획이다.

저당 및 건강한 제품에 대한 소비자 니즈는 계속 증가하고 있다. 닐슨IQ코리아에 따르면 헬스앤웰니스(Health&Wellness) 속성을 지닌 드레싱/소스 카테고리 시장은 지난해 전년 대비 각각 40%, 300% 가량 성장했고, 대체당 섭취 목적의 알룰로스 요리당 카테고리 시장은 같은 기간 100% 이상 증가했다. 네이버에서의 '저당소스' 검색량은 지난해 전년 대비 3배 이상 증가했다.

CJ제일제당은 이런 시장 트렌드를 선도하기 위해 이달 초 '백설 슈가라이트 저당 드레싱' 3종을 출시했고, 8월 말과 9월 순차적으로 백설 브랜드로 저당 굴소스, 저당 양념장 2종을, 해찬들 브랜드로 저당 장류 3종을 선보인다.

저당 제품 관련 사전 소비자 조사에서 중요도가 높았던 '맛 품질'을 충족시키기 위해, '슈가라이트'에는 CJ제일제당이 1년여 간의 연구개발을 통해 확보한 차별화 '저당 모듈레이션' 기술이 적용됐다. 서로 다른 맛의 강도와 발현 시점을 갖고 있는 알룰로스, 스테비올배당체 등 다양한 대체당의 특징을 분석, 단맛 원료의 최적 조합으로 각 제품들을 설계했다.

특히 음료, 제과 등 다른 카테고리 저당 제품과 달리, 드레싱, 소스, 장류 등은 다양한 원재료들이 들어있는 특성상 미생물 발생 가능성까지 있어 이를 고려해 유통 안정성까지 확보했다.

백설 저당 드레싱은 오리엔탈, 리얼키위, 흑임자참깨 등 3종이다. 오리엔탈은 들기름 막국수나 부드러운 두부와 즐기기에 좋고, 리얼키위는 빵, 브런치, 구운야채와 이색조합을 이룬다. 흑임자참깨는 샤브샤브, 월남쌈, 돈가스 등에 활용할 수 있다. 백설 저당 굴소스는 소고기청경채볶음, 계란볶음밥, 닭가슴살양배추볶음, 두부면야채볶음 등에 활용하면 좋다. 백설 저당 양념장은 소갈비, 소불고기 2종으로, 소갈비찜, 소불고기전골, 소불고기키토김밥 등에 활용이 가능하다.

CJ제일제당 관계자는 "소비자 니즈와 시장 트렌드를 선도하는 제품 개발과 시장 개척에 지속 노력할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

2.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

3.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

4.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

5.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

2.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

3.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

4.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

5.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'골골골골골골' 불혹에 미쳐 날뛰는 호날두, 유럽팀 상대로 프리시즌 6골 폭발…'1000골 도전' 호우의 시간은 거꾸로 간다

2.

오빠의 간절함, 박동원의 시간을 멈췄다 → 단 0.3초 굳어버린 '말뚝 태그'

3.

베츠가 살아났다! 오타니 감당할 수 있나? 저지보다 먼저 4번의 40홈런 시즌, 커리어하이 넘어 60홈런 겨냥

4.

'야구야, 공포영화야' 예측 불가 대접전...박건우 역전 결승 만루포-로건 8실점 승리 NC, 이의리 7실점 KIA 또 잡았다 [창원 현장]

5.

막 나가는 중국 축구, 코치진이 女리포터 폭행…경찰 입건

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.