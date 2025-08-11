CJ제일제당, 저당 소스·장류 시장 공략 '슈가라이트' 9종 선봬

|
CJ제일제당이 당 함량을 크게 줄인 저당 라인업 '슈가라이트(Sugar Light)' 9종을 선보인다고 11일 밝혔다. 저당으로 음식을 맛있게 즐기고자 하는 소비자 니즈 증가에 따라, 요리 기초 소재가 되는 저당 소스·장류 시장을 공략에 나설 계획이다.
저당 제품 관련 사전 소비자 조사에서 중요도가 높았던 '맛 품질'을 충족시키기 위해, '슈가라이트'에는 CJ제일제당이 1년여 간의 연구개발을 통해 확보한 차별화 '저당 모듈레이션' 기술이 적용됐다. 서로 다른 맛의 강도와 발현 시점을 갖고 있는 알룰로스, 스테비올배당체 등 다양한 대체당의 특징을 분석, 단맛 원료의 최적 조합으로 각 제품들을 설계했다.
특히 음료, 제과 등 다른 카테고리 저당 제품과 달리, 드레싱, 소스, 장류 등은 다양한 원재료들이 들어있는 특성상 미생물 발생 가능성까지 있어 이를 고려해 유통 안정성까지 확보했다.
CJ제일제당 관계자는 "소비자 니즈와 시장 트렌드를 선도하는 제품 개발과 시장 개척에 지속 노력할 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com