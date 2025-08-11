스포츠조선

KT&G, 면세전용 '에쎄 체인지 더블 퍼플' 선보여

기사입력 2025-08-11 09:59


KT&G, 면세전용 '에쎄 체인지 더블 퍼플' 선보여
KT&G가 면세전용 신제품 '에쎄 체인지 더블 퍼플'을 국내 주요 공항 7개소와 시내 면세점에 출시했다고 11일 밝혔다. 에쎄 체인지 더블 퍼플은 면세점을 방문하는 흡연자의 다채로운 기호를 충족시키기 위해 출시됐다. 패키지는 블루와 퍼플 두 가지 컬러를 조화롭게 배치해 다양한 기호를 만족시키는 제품 고유의 특징을 담았다.

에쎄 체인지 더블 시리즈는 이미 10여 개국에서 판매되며, 전 세계 소비자들로부터 높은 호응을 얻고 있는 글로벌 대표 브랜드다. 브랜드 라인업은 신제품 출시로 당초 국내 면세점에서 판매되고 있는 '에쎄 체인지 더블', '에쎄 체인지 더블 써니', '에쎄 체인지 더블 그린'까지 더해 총 4종으로 확대됐다.

정영훈 KT&G 국내브랜드팀장은 "공항을 찾는 여행객과 외국인 관광객 증가에 발맞춰 전 세계 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있는 에쎄 체인지 더블 시리즈의 신제품을 선보이게 됐다"며 "면세점을 찾는 소비자들의 니즈를 신속히 반영한 제품을 지속 선보여 브랜드 만족도를 제고하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com





:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

2.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

3.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

4.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

5.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

2.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

3.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

4.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

5.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'골골골골골골' 불혹에 미쳐 날뛰는 호날두, 유럽팀 상대로 프리시즌 6골 폭발…'1000골 도전' 호우의 시간은 거꾸로 간다

2.

오빠의 간절함, 박동원의 시간을 멈췄다 → 단 0.3초 굳어버린 '말뚝 태그'

3.

베츠가 살아났다! 오타니 감당할 수 있나? 저지보다 먼저 4번의 40홈런 시즌, 커리어하이 넘어 60홈런 겨냥

4.

'야구야, 공포영화야' 예측 불가 대접전...박건우 역전 결승 만루포-로건 8실점 승리 NC, 이의리 7실점 KIA 또 잡았다 [창원 현장]

5.

막 나가는 중국 축구, 코치진이 女리포터 폭행…경찰 입건

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.