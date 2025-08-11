스포츠조선

"KF80 마스크에 '파라핀오일 시험' 추가…보건용 마스크 성능평가 기준 강화"

기사입력 2025-08-11 15:09


"KF80 마스크에 '파라핀오일 시험' 추가…보건용 마스크 성능평가 기준…
이미지=ChatGPT

의약외품 KF(Korea Filter) 보건용 마스크의 성능평가 기준이 강화된다.

보건용 마스크는 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원으로부터 호흡기 보호를 목적으로 사용하는 제품으로 미세입자를 걸러내는 정도에 따라 KF80, KF94, KF99 등급으로 나뉜다. KF80은 평균 0.6μm 크기의 미세입자를 80% 이상 걸러낼 수 있고, KF94와 KF99는 평균 0.4μm 크기의 미세입자를 각각 94%, 99% 이상 걸러낼 수 있다. KF 뒤에 있는 숫자가 클수록 미세입자 차단 효과가 크지만, 숨쉬기가 어렵거나 불편할 수도 있어 입자성 유해물질의 발생 수준과 개인별 호흡량 등을 고려해 적절한 제품을 선택해야 한다.

식품의약품안전처는 의약외품 보건용 마스크의 성능평가를 위한 시험기준 추가 등 의약외품 품목허가·신고에 관한 규정을 정비하기 위해 '의약외품 품목허가·신고·심사 규정'(식약처 고시) 개정안을 8월 11일 행정예고하고 9월 1일까지 의견을 받는다.

주요 개정 내용은 ▲보건용 마스크(KF80)의 분진포집효율시험 기준 추가 설정 ▲동물대체시험을 활용한 비임상시험자료 제출 근거 마련 ▲어려운 용어 정비 등이다.

우선 보건용 마스크(KF80)의 호흡기 보호 성능을 평가하기 위한 분진포집효율시험 기준에 액체입자의 차단 성능을 평가하는 '파라핀오일 시험'을 추가해 성능평가 기준을 강화한다. 필터의 차단 효율을 평가하는 시험으로 고체입자 차단성능 평가를 위해서는 '염화나트륨 시험'이, 액체입자 차단성능 평가를 위해서는 '파라핀오일 시험'이 설정되어야 한다. KF94, KF99 마스크와 유럽 FFP1 등급의 마스크는 염화나트륨과 파라핀오일 시험이 이미 모두 적용되고 있다.

또한, 국제적으로 동물 복지 확대를 위해 동물시험을 줄이고자 하는 추세를 반영해 의약외품 품목허가 시 독성, 약리작용에 관한 비임상시험자료로 비동물 또는 인체 생물학 기반 시험자료를 제출할 수 있도록 허용한다.

식약처는 이번 고시 개정으로 마스크 안전관리가 강화되어 국민 보건 향상에 기여하고 의약외품 품목허가 신청 시 동물대체시험이 적극 활용되기를 기대한다고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

2.

가수 모세, 장애인 됐다..선명한 수술 자국 “인대가 뼈처럼 굳어”

3.

[SC현장] "韓에서만 못한 1위? 경쟁이라 생각NO"..팀 버튼의 '웬즈데이2', 정상 도전기 (종합)

4.

송해나, 비키니톱에 드러난 뼈말라 몸매…"이렇게 먹어도 살 안쪄?"

5.

'최진실 딸' 최준희, 이모 할머니 '마마'로 부르는 이유 "엄마 자리 채우주신 분"

연예 많이본뉴스
1.

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

2.

가수 모세, 장애인 됐다..선명한 수술 자국 “인대가 뼈처럼 굳어”

3.

[SC현장] "韓에서만 못한 1위? 경쟁이라 생각NO"..팀 버튼의 '웬즈데이2', 정상 도전기 (종합)

4.

송해나, 비키니톱에 드러난 뼈말라 몸매…"이렇게 먹어도 살 안쪄?"

5.

'최진실 딸' 최준희, 이모 할머니 '마마'로 부르는 이유 "엄마 자리 채우주신 분"

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

'조성환 체제' 30경기. 두산에 도대체 무슨 일이 → 한화와 1.5경기차 4등이다

3.

英 독점! 손흥민도 경악한 '최악의 부상'→"토트넘 시즌 조기 종료 위기"...결국 대체자 정했다, "SON 애착 인형이 그 자리 뛸 것"

4.

'벌써 5번째 1군 콜업된 포수에게' 명포수 출신 명장의 조언 "2군에서 아무리 홈런을 쳐도 1군에선 수비가 먼저"[잠실 코멘트]

5.

'역시 어나더 클래스' SON, MLS 데뷔전 PK 획득 영상 조회수 100만 육박…美 들썩

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.