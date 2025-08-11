"KF80 마스크에 '파라핀오일 시험' 추가…보건용 마스크 성능평가 기준…

|
의약외품 KF(Korea Filter) 보건용 마스크의 성능평가 기준이 강화된다.
주요 개정 내용은 ▲보건용 마스크(KF80)의 분진포집효율시험 기준 추가 설정 ▲동물대체시험을 활용한 비임상시험자료 제출 근거 마련 ▲어려운 용어 정비 등이다.
우선 보건용 마스크(KF80)의 호흡기 보호 성능을 평가하기 위한 분진포집효율시험 기준에 액체입자의 차단 성능을 평가하는 '파라핀오일 시험'을 추가해 성능평가 기준을 강화한다. 필터의 차단 효율을 평가하는 시험으로 고체입자 차단성능 평가를 위해서는 '염화나트륨 시험'이, 액체입자 차단성능 평가를 위해서는 '파라핀오일 시험'이 설정되어야 한다. KF94, KF99 마스크와 유럽 FFP1 등급의 마스크는 염화나트륨과 파라핀오일 시험이 이미 모두 적용되고 있다.
식약처는 이번 고시 개정으로 마스크 안전관리가 강화되어 국민 보건 향상에 기여하고 의약외품 품목허가 신청 시 동물대체시험이 적극 활용되기를 기대한다고 밝혔다.
