600년의 봉인이 풀린다, '조선요괴전: 귀문' 9월 6일 개막

서울 홍대에서 600년 봉인을 깨고 전통 설화 속 요괴들이 되살아난다. 오는 9월 6일부터 11월 2일까지 진행되는 '조선요괴전'은 조선 시대 설화와 민간에서 전승돼 온 '8요괴'를 실감형 공포 체험과 인터랙티브 스토리로 재탄생시킨 전시다.
전시의 시작은 '귀문(鬼門)'을 여는 순간부터다. 세종 2년, 도성 서쪽에 세워진 서이궁과 그 남쪽 연남동에 봉인된 요괴들이 600년 만에 다시 풀려나며, 관람객은 직접 요괴를 마주하고 봉인하는 임무를 수행하게 된다.
열혈강호 온라인·모바일 게임을 비롯해 다년간 국내외 게임시장에서 입지를 다져온 코스닥 상장사 ㈜스타코링크는 이번 <조선요괴전>을 통해 게임·웹툰·애니메이션·전시 등 다각화된 IP 비즈니스 역량을 본격적으로 확장할 계획이다. 특히, 자사의 콘텐츠 개발 및 퍼블리싱 경험을 기반으로 전통 설화 속 요괴를 현대적으로 재해석해 글로벌 시장에 선보임으로써, 전시를 단순 체험을 넘어 IP 확장의 전초기지로 삼을 계획이다.
무더위가 서서히 물러나는 계절이지만, 한여름의 열기를 식히는 공포 체험의 기대는 여전히 뜨겁다. 특히 최근 전 세계적으로 큰 반향을 일으킨 '케이팝 데몬 헌터스'의 성공은 한국 전통 샤머니즘과 요괴 문화에 대한 글로벌한 관심을 증폭시켰다. <조선요괴전>은 이러한 흐름 속에서 공포 체험과 한국 전통 요괴를 동시에 경험할 수 있는 유일한 콘텐츠로, 일본 및 해외 요괴와는 다르면서도 한이 서린 원혼을 통한 색다른 공포가 국내외 관람객들의 관심를 한껏 모으고 있다.
한국 전통의 요괴는 오랜 세월 구전되어 온 강력한 스토리 서사를 가진 매력적인 문화 자산임에도 불구하고, 캐릭터 설정이나 서사구조의 확장은 거의 이루어지지 않았다. <조선요괴전>은 국내 최초로 전통 요괴에 대한 캐릭터를 창조하고 이미지화하여, 향후 웹툰·애니메이션·게임 등 다양한 장르로 확장함으로써 한국 요괴를 글로벌 콘텐츠로 자리매김시키는 계기를 마련하고자 한다.
스타코링크 관계자는 "한국 전통 설화를 기반으로 한 이번 체험전은 내·외국인 모두에게 색다른 공포 체험이 될 것"이라며 "특히 홍대라는 글로벌 관광지에서 한국적인 호러 콘텐츠를 경험할 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.
