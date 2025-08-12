한국건강기능식품협회, 식약처 지정 '규제과학 전문인력 양성기관' 현판식 …

|
지난 7월 16일, 식품의약품안전처로(이하 '식약처')부터 '규제과학 전문인력 양성기관'으로 공식 지정받은 한국건강기능식품협회가 11일 현판식을 개최하며 규제과학 전문인력 양성의 본격적인 출발을 알렸다.
앞서 식약처는 규제과학(Regulatory Science)의 발전과 전문성 강화를 위해 식품 분야에 총 4개 기관을 규제과학 전문인력 양성기관으로 지정했다. 지정기관은 ▲한국건강기능식품협회, ▲고려대학교 세종캠퍼스 식품규제과학과(기능성평가), ▲서울과학기술대학교 산학협력단(식품원료), ▲한국식품안전관리인증원(식품·축산물 HACCP) 등이다.
건기식협회는 이미 2022년부터 건강기능식품 분야 실무자 대상으로 교육을 운영해왔으며, 지금까지 누적 수강생 약 1500명을 기록했다. 연평균 수강생 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 교육 만족도 역시 5점 만점 기준 4점대 이상의 높은 교육 만족도를 꾸준히 유지하고 있다.
교육과정은 건강기능식품 전문교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.
건기식협회 관계자는 "앞으로도 규제과학 전문인력 양성교육을 통해 건강기능식품 산업의 발전에 이바지해 나갈 예정이다"고 밝혔다.
