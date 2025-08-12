한국건강기능식품협회, 식약처 지정 '규제과학 전문인력 양성기관' 현판식 …

스포츠조선

기사입력 2025-08-12 10:27


지난 7월 16일, 식품의약품안전처로(이하 '식약처')부터 '규제과학 전문인력 양성기관'으로 공식 지정받은 한국건강기능식품협회가 11일 현판식을 개최하며 규제과학 전문인력 양성의 본격적인 출발을 알렸다.

'규제과학'이란 식품·의약품 등의 안전성, 유효성, 품질, 성능 등을 평가하고, 인허가 및 사용에 이르기까지의 전 과정에서 필요한 기술과 기준, 접근방법을 포괄하는 과학 분야다. 식약처는 이와 같은 규제과학의 발전을 위해 전문인력 양성과 연구개발을 적극적으로 추진하고 있다.

이번 지정은 건기식협회가 건강기능식품 분야 전문기관으로서 축적해온 교육 실적과 규제과학 기반의 전문성, 산업 내 신뢰도를 종합적으로 인정받은 결과라는 평가다. 특히, 건강기능식품 분야에서 '규제과학 전문인력 양성기관'으로 지정된 것은 이번이 처음으로, 향후 관련 산업의 경쟁력 강화에 중추적 역할을 할 것으로 기대된다.

앞서 식약처는 규제과학(Regulatory Science)의 발전과 전문성 강화를 위해 식품 분야에 총 4개 기관을 규제과학 전문인력 양성기관으로 지정했다. 지정기관은 ▲한국건강기능식품협회, ▲고려대학교 세종캠퍼스 식품규제과학과(기능성평가), ▲서울과학기술대학교 산학협력단(식품원료), ▲한국식품안전관리인증원(식품·축산물 HACCP) 등이다.

건기식협회는 이미 2022년부터 건강기능식품 분야 실무자 대상으로 교육을 운영해왔으며, 지금까지 누적 수강생 약 1500명을 기록했다. 연평균 수강생 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 교육 만족도 역시 5점 만점 기준 4점대 이상의 높은 교육 만족도를 꾸준히 유지하고 있다.

현재 운영 중인 규제과학 전문인력 양성과정은 ▲ 개별인정형 Part.1▲ 개별인정형 Part.2 ▲ 건강기능식품 BASIC ▲ 표시광고 Part.1 ▲ 표시광고 Part.2 ▲ GMP 4대 기준서 및 문서관리 ▲ 소비기한 설정의 이론과 실무 등 총 7개 과정으로, 모두 오프라인 현장교육으로 진행된다.

교육과정은 건강기능식품 전문교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

건기식협회 관계자는 "앞으로도 규제과학 전문인력 양성교육을 통해 건강기능식품 산업의 발전에 이바지해 나갈 예정이다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

