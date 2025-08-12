스포츠조선

[경륜경정]광복절 연휴 경륜-경정 정상 운영

기사입력 2025-08-13 04:30


[경륜경정]광복절 연휴 경륜-경정 정상 운영
◇사진제공=국민체육진흥공단

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 오는 15~17일 광복절 연휴 기간에도 경륜을 정상적으로 운영한다. 사흘 간 진행될 33회차 경륜은 광명스피돔을 비롯한 12개 지사에서 관람할 수 있다.

경륜-경정은 하반기 각 3번의 대상경주를 앞두고 있다.

경륜은 오는 9월 26~28일 서울올림픽 37주년 기념 대상경륜을 비롯해 경륜 31주년 기념 대상경륜(10월 31일∼11월 2일), 그랑프리 경륜(12월 26∼28일)이 열린다. 경정은 서울올림픽 37주년 기념 대상경정(9월 17∼18일), 구리하라배 특별경정(10월 15∼16일), 그랑프리 경정(12월 10∼11일)이 열릴 예정이다.

경주 일정과 관련된 자세한 사항은 경륜, 경정 누리집에서 확인할 수 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



