'지역 특산물과 여행의 만남' 한국관광공사, 드라큘라 갈릭 나이트' 성료

최종수정 2025-08-12 17:43

'지역 특산물과 여행의 만남' 한국관광공사, 드라큘라 갈릭 나이트' 성료

한국관광공사가 최근 충북 단양의 '단양구경시장'에서 미식 축제 '드라큘라 갈릭 나이트'를 성료했다고 밝혔다.

12일 한국관광공사에 따르면 지난 9일 진행된 드라큘라 갈릭 나이트는 단양구경시장에서 단양의 특산물인 '마늘'과 마늘을 싫어하는 '드라큘라 백작'을 접목해 방문객의 흥미를 유도하고 단양구경시장을 활성화하기 위해 기획된 행사다. 단양구경시장은 한국관광공사가 선정한 K-관광마켓 10선 중 한 곳이다.

사전 예약 참가자 60명은 드라큘라 백작이 직접 서빙하는 특별한 마늘 다이닝 코스를 즐겼다. 웰컴 드링크인 단양구경주 칵테일, 마늘빵, 마늘 순댓국, 마늘 떡갈비(닭강정)와 디저트로 제공된 흑마늘 아이스크림까지 이색적인 마늘 요리가 제공됐다. 코스요리에 포함된 메뉴는 단양구경시장에서 상시로 만날 수 있다.

한국관광공사는 전통주를 활용한 칵테일바, 디제잉 및 재즈 밴드 공연, 드라큘라 포토존, 마늘 비즈 팔찌 만들기 등 다양한 이벤트를 마련해 방문객들이 단양구경시장과 축제를 다채롭게 즐길 수 있도록 했다. 특히 펩시코리아와 협업으로 개발한 펩시콤보는 1시간 만에 준비된 수량 300개가 모두 소진될 만큼 인기를 끌었다. 펩시콤보는 단양 마늘을 활용한 불망치돈까스, 치즈떡갈비, 닭강정 등과 어울리는 '펩시 제로슈거 모히토향' 음료가 함께 제공되는 세트 메뉴다.

김석 한국관광공사 지역관광실장은 "전통시장이 가진 고유의 매력을 관광 콘텐츠로 육성하고자 K-관광마켓 10선 사업 등을 추진하고 있다"며 "지역 특산물을 활용하거나, 민간 브랜드 협업 등을 통해 전통시장 활성화를 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

