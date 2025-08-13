캐시워크 '모두의 챌린지', 출시 2년만에 누적 인증 이미지 2억 500…

|
출시 2주년을 맞은 넛지헬스케어㈜ 건강관리 앱 캐시워크의 '모두의 챌린지' 서비스가 지난달 말 기준 누적 인증 이미지 수는 2억 5000만 개, 누적 챌린지 개설 수 약 40만 건을 기록했다. 누적 참여자 수는 85만 명을 넘어섰다.
특히 재참여율이 52.91%로 참여자 절반 이상이 챌린지에 다시 참여한 것으로 나타났다. 이는 챌린지가 단발성 이벤트가 아닌 지속 가능한 건강 루틴 형성 도구로 자리잡고 있음을 보여준다. 현재도 10만 개 이상의 챌린지가 운영되고 있으며, 걷기부터 식사 기록, 물 마시기, 체중관리, 운동까지 다양한 주제로 구성돼 사용자들의 일상 속 건강 습관 형성에 기여하고 있다.
송승근 넛지헬스케어㈜ 대표는 "건강관리 습관은 작지만 반복적인 실천이 핵심인데, 챌린지를 통해 매일 인증하고 팀과 함께 도전하는 과정이 그 동기를 만들어준다"며, "앞으로도 다양한 테마와 환경에 맞는 챌린지를 확장해, 일상 속 건강 행동을 더 쉽고 자연스럽게 만들 수 있도록 도울 계획"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com