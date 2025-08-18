스포츠조선

모나리자 데이데이비쥬, 광복절 퀴즈 이벤트 진행

기사입력 2025-08-18 08:38


모나리자 데이데이비쥬, 광복절 퀴즈 이벤트 진행

생활위생 전문기업 ㈜모나리자가 광복절을 맞아, 유아 전문 브랜드 데이데이비쥬 인스타그램에서 퀴즈 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 8월 15일이 무슨 날인지 데이데이비쥬 인스타그램 퀴즈 이벤트 게시물에 댓글로 정답을 남기면, 추첨을 통해 총 8명에게 경품을 제공하는 방식으로 진행된다. 지난 14일 시작된 이번 이벤트는 20일까지 진행되며, 당첨자는 오는 22일 데이데이비쥬 인스타그램을 통해 발표된다.

당첨자 경품으로는 데이데이비쥬와 모나리자의 대표 제품들이 증정될 예정이다. 데이데이비쥬의 기저귀 대표 라인업인 '라이트모션 팬츠' 1박스(2명), 프리미엄 원단과 순한 성분을 적용한 '리얼코튼 물티슈' 1박스(2명)와 모나리자의 캐치! 티니핑 물티슈' 1박스(2명), '캐치! 티니핑 미니 미용티슈' 3팩(2명)이 준비됐다.

경품으로 증정되는 '라이트모션 팬츠'는 피부 자극을 최소화하기 위해 순면 느낌의 버블 엠보싱 시트를 사용하고 인체공학적인 설계로 아기 체형에 맞춰 편안한 착용감을 제공한다. 또한, 3중 파워 흡수층 설계로 빠르고 강력한 소변 흡수력을 자랑한다. '리얼코튼 물티슈'는 100% 코튼 원단에 특수 엠보싱을 더해 탁월한 닦임성을 자랑하며, 민감한 아기 피부를 위해 무향 포뮬러를 적용했다.

모나리자의 '캐치! 티니핑 물티슈'와 '캐치! 티니핑 미니 미용티슈'는 SAMG엔터의 '캐치! 티니핑'과 협업해 아이들이 좋아하는 캐릭터 디자인은 물론 우수한 품질까지 겸비한 제품이다. '캐치! 티니핑 물티슈'는 도톰한 엠보싱 원단에 향료 첨가나 화학처리를 하지 않은 무향료 물티슈로 피부자극테스트에서도 무자극성을 인증 받은 바 있다. '캐치! 티니핑 미니 미용티슈' 또한 100% 순수 천연펄프에 무색, 무향, 무형광 원단을 사용해 온 가족이 안심하고 사용할 수 있다.

모나리자 관계자는 "광복절의 의미를 되새기는 것은 물론 소비자들과 직접 소통하기 위해 이번 퀴즈 이벤트를 마련했다"며 "이번 퀴즈 이벤트 참여를 통해 역사적인 날을 기념하고, 데이데이비쥬와 모나리자의 인기 제품을 체험할 수 있는 기회도 놓치지 않길 바란다"고 말했다.

한편, 모나리자는 생활위생 전문 그룹인 MSS그룹 산하의 기업으로 각종 티슈 제품과 물티슈, 마스크, 시니어 및 유아용 기저귀 등 다양한 제품을 출시하며 위생 용품 기업으로 입지를 강화하고 있다.
전상희 기자 nowater@sportschosun.com

