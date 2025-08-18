모나리자 데이데이비쥬, 광복절 퀴즈 이벤트 진행

|
생활위생 전문기업 ㈜모나리자가 광복절을 맞아, 유아 전문 브랜드 데이데이비쥬 인스타그램에서 퀴즈 이벤트를 진행한다.
경품으로 증정되는 '라이트모션 팬츠'는 피부 자극을 최소화하기 위해 순면 느낌의 버블 엠보싱 시트를 사용하고 인체공학적인 설계로 아기 체형에 맞춰 편안한 착용감을 제공한다. 또한, 3중 파워 흡수층 설계로 빠르고 강력한 소변 흡수력을 자랑한다. '리얼코튼 물티슈'는 100% 코튼 원단에 특수 엠보싱을 더해 탁월한 닦임성을 자랑하며, 민감한 아기 피부를 위해 무향 포뮬러를 적용했다.
모나리자의 '캐치! 티니핑 물티슈'와 '캐치! 티니핑 미니 미용티슈'는 SAMG엔터의 '캐치! 티니핑'과 협업해 아이들이 좋아하는 캐릭터 디자인은 물론 우수한 품질까지 겸비한 제품이다. '캐치! 티니핑 물티슈'는 도톰한 엠보싱 원단에 향료 첨가나 화학처리를 하지 않은 무향료 물티슈로 피부자극테스트에서도 무자극성을 인증 받은 바 있다. '캐치! 티니핑 미니 미용티슈' 또한 100% 순수 천연펄프에 무색, 무향, 무형광 원단을 사용해 온 가족이 안심하고 사용할 수 있다.
한편, 모나리자는 생활위생 전문 그룹인 MSS그룹 산하의 기업으로 각종 티슈 제품과 물티슈, 마스크, 시니어 및 유아용 기저귀 등 다양한 제품을 출시하며 위생 용품 기업으로 입지를 강화하고 있다.
