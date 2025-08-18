자궁경부암 전 단계 '자궁경부이형성증', 증상 없어 정기검진이 '답'

|
[스포츠조선 장종호 기자] #. 38세 직장인 이 모씨는 건강검진 결과에서 자궁경부이형성증이 의심된다는 소견을 듣고 산부인과를 찾았다.
다행히 1단계로 진단 받았고, 6개월 후에 정기 검진하기로 했지만, 자궁경부이형성증이 자궁경부암 전 단계라는 말에 가슴을 쓸어 내렸다.
분당제생병원(병원장 나화엽) 산부인과 장재혁 주임 과장은 "자궁경부이형성증은 바이러스에 의해 세포가 변한 범위에 따라 1,2,3단계로 나뉜다. 3단계까지 진행될 경우 기저막까지 침투하는 자궁경부암이 된다"고 말했다.
장재혁 주임 과장은 "자궁경부이형성증의 치료는 1단계 자궁경부이형성증은 저절로 좋아지는 경우가 많아서 치료없이 경과를 살펴보는 경우가 많고, 2단계부터는 수술치료를 하게 된다. 자궁경부이형성증의 원인은 HPV바이러스이고 바이러스 질환은 치료 후 재발할 수 있으므로 수술 후에도 3~6개월 간격으로 검사를 하고 계속 정상이면 1년 간격으로 검진을 한다"고 설명했다.
자궁경부이형성증은 안타깝게도 증상이 없다. 자궁경부암으로 진행될 경우 증상이 나타나게 되는데 질 출혈, 악취를 동반한 분비물 증가, 골반 통증, 성교 시 통증 등이 있으며, 진행된 경우 골반통, 허리 통증, 체중 감소, 다리 부종이 나타날 수 있다.
장재혁 주임과장은 "진료실을 찾는 환자분중에는 자궁경부이형성증을 진단받아 임신에 대한 걱정을 하는 분이 종종 있다. 자궁경부이형성증이 있어도 임신이 가능하고, 병변의 단계와 치료 여부에 따라 임신과 출산에 영향을 줄 수 있으므로 너무 고민하지 말고, 의료진과 상담 후 적절하게 치료 받는 것이 중요하다"고 강조했다.
자궁경부암의 예방은 HPV 바이러스 백신 접종이 추천되고, 20세 이상의 여성은 1~2년마다 정기적인 자궁경부 세포 검사가 필요하다. 자궁경부이형성증의 진단은 자궁경부 세포 검사(Pap smear)등을 통해 이루어지고, 적절히 관리하면 완치가 가능하므로 정기적인 검진을 통해 질병을 발견하는 것이 자궁의 건강을 지키는 방법이기도 하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
