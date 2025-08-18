동국제약, 삼양홀딩스와 '니코스탑'·'류마스탑 파워플라스타' 독점 판매 …

동국제약과 삼양홀딩스 바이오팜그룹이 일반의약품 '니코스탑'과 '류마스탑 파워플라스타'의 공동 프로모션 계약을 체결했다. 삼양홀딩스는 제품 공급을 맡고, 동국제약은 국내 독점 판매를 진행한다.
1997년 출시된 니코스탑은 28년 동안 장기간에 걸쳐 효과와 안전성이 검증된 니코틴 대체요법(NRT) 제품이다. 24시간 혈중 니코틴 농도가 일정하게 유지되어 금단 증상 및 흡연 욕구를 효과적으로 억제하며, 니코틴 사용량과 사이즈를 최적화하여 피부자극을 최소화했다. 2022년 니코틴 패치 시장 점유율 57%를 기록했으며(IQVIA 데이터 기준), 2024년 한국리서치의 소비자조사에서는 브랜드 인지도 1위(금연보조제 니코틴 패치 부문)를 차지하기도 했다. 니코틴 함량에 따라 30 패치(42mg), 20 패치(28mg), 10 패치(14mg) 제품으로 구성되어 있으며, 전국 보건소의 금연 교육 프로그램에 포함되어 공공 부문에서도 활용도가 높아질 것으로 기대된다. 동국제약은 이번 공동 프로모션을 통해 보건소 유통 채널에 본격 진입하게 됐다.
류마스탑 파워플라스타는 1998년 출시돼 27년간 약효와 안전성 측면에서 신뢰를 쌓아온 '류마스탑 플라스타'를 리뉴얼한 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)로 현재 시장 내 출시된 파스 제품들 중 동일 면적 당 최고 함량(70mg)의 디클로페낙 성분을 포함하고 있다.
동국제약 관계자는 "삼양홀딩스 바이오팜그룹의 차별화된 패치 기술력과 동국제약의 강력한 OTC 역량이 만나 큰 시너지를 낼 것으로 기대된다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com
