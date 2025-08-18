스포츠조선

동국제약, 삼양홀딩스와 '니코스탑'·'류마스탑 파워플라스타' 독점 판매 계약

기사입력 2025-08-18 15:07


동국제약과 삼양홀딩스 바이오팜그룹이 일반의약품 '니코스탑'과 '류마스탑 파워플라스타'의 공동 프로모션 계약을 체결했다. 삼양홀딩스는 제품 공급을 맡고, 동국제약은 국내 독점 판매를 진행한다.

1997년 출시된 니코스탑은 28년 동안 장기간에 걸쳐 효과와 안전성이 검증된 니코틴 대체요법(NRT) 제품이다. 24시간 혈중 니코틴 농도가 일정하게 유지되어 금단 증상 및 흡연 욕구를 효과적으로 억제하며, 니코틴 사용량과 사이즈를 최적화하여 피부자극을 최소화했다. 2022년 니코틴 패치 시장 점유율 57%를 기록했으며(IQVIA 데이터 기준), 2024년 한국리서치의 소비자조사에서는 브랜드 인지도 1위(금연보조제 니코틴 패치 부문)를 차지하기도 했다. 니코틴 함량에 따라 30 패치(42mg), 20 패치(28mg), 10 패치(14mg) 제품으로 구성되어 있으며, 전국 보건소의 금연 교육 프로그램에 포함되어 공공 부문에서도 활용도가 높아질 것으로 기대된다. 동국제약은 이번 공동 프로모션을 통해 보건소 유통 채널에 본격 진입하게 됐다.

양사는 니코스탑 외에도 관절 및 근육 통증 완화에 도움을 주는 류마스탑 파워플라스타의 공동 프로모션도 함께 전개한다.

류마스탑 파워플라스타는 1998년 출시돼 27년간 약효와 안전성 측면에서 신뢰를 쌓아온 '류마스탑 플라스타'를 리뉴얼한 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)로 현재 시장 내 출시된 파스 제품들 중 동일 면적 당 최고 함량(70mg)의 디클로페낙 성분을 포함하고 있다.

동국제약 관계자는 "삼양홀딩스 바이오팜그룹의 차별화된 패치 기술력과 동국제약의 강력한 OTC 역량이 만나 큰 시너지를 낼 것으로 기대된다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com




동국제약, 삼양홀딩스와 '니코스탑'·'류마스탑 파워플라스타' 독점 판매 …
　◇동국제약 본사

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

미자, 우울증 고백 "박나래, 날 세상 밖으로 꺼내준 은인" ('같이삽시다')

2.

김종국 ♥결혼 티 팍팍..62억 신혼집→정자검사·가전교체 '신부 위한 풀세팅' [종합]

3.

"유재석 초긴장·김태호는 떡잎"…김영희PD '무도' 폐지 막은 비화

4.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

5.

"유재석·송지효도 놀랐다" 김종국, '런닝맨' 현장서 직접 결혼 발표

연예 많이본뉴스
1.

미자, 우울증 고백 "박나래, 날 세상 밖으로 꺼내준 은인" ('같이삽시다')

2.

김종국 ♥결혼 티 팍팍..62억 신혼집→정자검사·가전교체 '신부 위한 풀세팅' [종합]

3.

"유재석 초긴장·김태호는 떡잎"…김영희PD '무도' 폐지 막은 비화

4.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

5.

"유재석·송지효도 놀랐다" 김종국, '런닝맨' 현장서 직접 결혼 발표

스포츠 많이본뉴스
1.

"이정후 완전 미쳤어, 다신 못 볼 수비" 美 경악, '중견수 불가' 혹평 지웠다

2.

1-2루 내야땅볼에, 2루주자가 왜 귀루를...한태양 '천재적 플레이'에 사직벌 대환장쇼, 무슨 일?

3.

'문김대전'에 묻혔던 광주 소년 → 4년만의 데뷔 첫승 '감격'…"할아버지께 자랑할래요" [인터뷰]

4.

이래서 프로는 함부로 자리를 비우면 안 된다...김지찬 오는데 "1번은 박승규" 왜?

5.

"과연?" 손흥민과 결별한 토트넘, 1133억에 日국대 핵심 MF 영입? 西매체 주장

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.