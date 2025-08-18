K-컬처 매력 다양 '충북'…공예·국악·한방 축제 개최

K-컬처를 대표하는 다양한 국제 행사가 9월 충북에서 열린다. 세계 최대 규모의 공예 비엔날레로 성장한 청주공예비엔날레, 국악의 본고장 영동에서 열리는 영동세계국악엑스포, 한방의 무한 성장 가능성을 만나는 제천국제한방천연물산업엑스포 등이다. 한국관광공사 세종충북지사가 추천하는 국제 행사로 다양한 전시와 공연을 만날 수 있는 게 특징이다.
'예술 감성 충전' 청주공예비엔날레
2025 청주공예비엔날레 주제는 '세상 짓기'다. 옷을 짓고, 밥을 짓고, 집을 짓는다는 의식주 전체의 창작 행위를 의미하는 것으로 '세상 짓기 Re Crafting Tomorrow'는 미술-디자인-건축을 아우르고, 인간-자연-사물을 연결하며, 집단의 무의식과 문화를 표현하는 공동체와 함께 고민하는 공예의 새로운 정체성과 가능성을 진단한다. 자극과 오락을 추구하는 디지털 테크놀로지 시대에 몸의 회복과 물질적 지능을 고양하는 공예의 본질적인 가치를 찾고자 한다. 비엔날레 전시 기간에는 4개 부문으로 구성된 본 전시, 초대 국가전, 특별전, 국제 학술 행사 등 다양한 행사와 전시가 열린다.
2025 영동세계국악엑스포는 '국악의 향기, 세계를 물들이다'라는 주제로 오는 9월 12일부터 10월 11일까지 한 달간 충북 영동군 레인보우 힐링관광지 및 국악체험촌 일원에서 개최된다. 영동세계국악엑스포는 국내 최초의 국악엑스포로 개막식 공식행사, 세대를 아우르는 국악 공연, 30개국 세계 전통음악 공연, 다양한 체험 행사 등이 다채롭게 펼쳐질 예정이다. 국악의 역사와 세계 전통 음악, 첨단기술 융합 콘텐츠 등을 소개하는 전시관이 운영되어 다양한 볼거리와 즐길거리가 풍성하게 마련된다.
영동세계국악엑스포는 평소 국악을 자주 접하지 못한 사람들도 부담 없이 즐길 수 있도록 전통과 현대, 지역과 세계, 세대와 계층을 아우르는 공연과 콘텐츠를 준비하고 있다. 품격있는 정악 공연과 최신 트렌드에 맞춰 재해석한 퓨전·창작 공연이 엑스포 기간 중 280회 이상 펼쳐진다. 또한 국악기, 무형유산 체험 및 해외 전통문화 체험은 가족 단위 관람객과 남녀노소 누구나 흥미를 느낄 수 있는 재미 요소를 담아 30여 개 프로그램을 준비한다. 특히 세계 음악 문화관에서는 AI와 AR 기술이 접목된 공간 기반 체험형 애플리케이션을 전시물과 미디어아트에 연동하여 생동감 있는 경험을 제공하고, 미래국악관에서는 총길이 48m 규모의 3면 형 스크린으로 몰입형 대규모 미디어아트 공간이 조성돼 관람객이 국악의 미래와 첨단기술이 어우러진 새로운 문화 경험을 만끽할 수 있다.
한방의 도시 제천에서 '천연물과 함께 하는 세계, 더 나은 미래를 만나다'를 주제로 2025제천국제한방천연물산업엑스포가 9월 20일부터 10월 19일까지 30일간 열린다.
한방천연물 산업이란, 한마디로 자연에서 유래한 건강한 바이오 자원을 말한다. 사람의 건강 증진과 질병의 예방 및 치료 등에 유용하게 사용하기 위해 약용작물, 농산물, 임산물, 해양산물 등 자연에서 얻을 수 있는 천연물을 활용해 효능과 기능을 바탕으로 자원, 소재, 제품 및 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업이다. 우리나라 고유의 한방바이오 산업에서 출발해 천연물 소재를 활용한 산업으로 확장할 수 있다. 한방천연물 산업은 IT, 나노, 유전체 분석 기술 등과 융합되며 정밀하게 작용하는 맞춤형 식품, 화장품, 의약품으로 발전하고 있다. 제천국제한방천연물산업엑스포는 천연물 산업이 미래 산업의 한 축으로 어떻게 발전하고 있는지 직접 보고 체험할 좋은 기회다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com