완치 어려운 크론병, 식습관 관리 중요…카페인·고지방 음식 'NO'

[스포츠조선 장종호 기자] 크론병은 입에서부터 대장, 항문에 이르기까지 소화관 어느 부위에서든 발생할 수 있는 염증성 잘 질환이다. 국민건강보험공단 자료에 따르면 2023년 크론병 진료 환자는 약 3만 3000명으로, 2020년부터 꾸준히 증가하고 있다. 흔히 남성 환자가 여성보다 2배 더 많다.
크론병은 완치가 어려운 질환이기에 환자 스스로 꾸준히 관리할 수 있는 생활 습관이 중요하다. 염증 반응이 있을 때는 죽, 바나나, 감자처럼 자극이 적고 부드러운 음식을 섭취하고, 증상이 없을 때는 균형 잡힌 식단으로 영양을 충분히 섭취하는 것이 좋다. 카페인과 술, 고지방, 맵고 자극적인 음식은 증상을 악화시킬 수 있어 주의해야 한다. 또한, 스트레스 관리와 충분한 수면이 면역 균형 유지에 도움이 된다.
고려대학교 안암병원 대장항문외과 유효선 교수는 "크론병은 완치가 어려운 질환이지만, 조기 진단과 꾸준한 치료로 삶의 질을 충분히 높일 수 있다"며 "모든 연령대 환자가 심리적 안정을 유지하고 균형 잡힌 영양 섭취로 건강한 생활을 지속하는 것이 중요하다"고 강조했다.
