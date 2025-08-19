와이덱스, 5년 만에 차세대 플랫폼 기반 신제품 '얼루어' 선보여

|
덴마크 보청기 브랜드 와이덱스(Widex)가 5년 만에 차세대 플랫폼 기반의 신제품 '얼루어(Allure)'를 선보였다.
와이덱스 전 제품에는 업계 유일의 시간차 (Time-domain) 기반 소리 처리 방식이 탑재돼 있는데, 이번 신제품 역시 사람의 청각 시스템을 모방해 소리를 시간차로 처리하는 이 기술을 고도화해 자연스러운 청취를 가능하게 한다. W1 칩셋, 와이덱스 퓨어사운드(PureSound™), 어음향상 기능(Speech Enhancer Pro), 피드백 조절 솔루션(Dynamic Feedback Controller), 그리고 강화된 편의성이 그 중심이다.
편의성 역시 한층 강화됐다. iOS와 안드로이드 기기 모두에서 오디오 스트리밍을 지원하며, 스마트폰·태블릿 등 다양한 기기와의 무선 연결이 가능하다. 내장 LED를 통해 배터리 잔량과 페어링 상태를 한눈에 확인할 수 있으며, 보청기를 가볍게 터치해 전화를 받거나 끊을 수 있다. 또한 4시간 충전으로 최대 28시간 사용이 가능해 하루 종일 안정적으로 착용할 수 있다.
특히, 얼루어는 업계 최초로 클라우드 기반 피팅 소프트웨어 '와이덱스 컴퍼스 클라우드(Widex Compass Cloud)'를 도입해 착용 첫 순간부터 사용자의 청각 특성과 선호를 반영하여 보다 만족도 높은 피팅이 가능하며, 시간과 장소에 구애받지 않고 정밀한 조정이 이뤄진다.
한편 현재 와이덱스는 신제품 얼루어를 프리미엄 선런칭 전략으로 선별된 프리미엄 센터에서 제공 중이다.
=김소형기자 compact@sportschosun.com