스포츠조선

와이덱스, 5년 만에 차세대 플랫폼 기반 신제품 '얼루어' 선보여

기사입력 2025-08-19 19:51


와이덱스, 5년 만에 차세대 플랫폼 기반 신제품 '얼루어' 선보여

덴마크 보청기 브랜드 와이덱스(Widex)가 5년 만에 차세대 플랫폼 기반의 신제품 '얼루어(Allure)'를 선보였다.

와이덱스 전 제품에는 업계 유일의 시간차 (Time-domain) 기반 소리 처리 방식이 탑재돼 있는데, 이번 신제품 역시 사람의 청각 시스템을 모방해 소리를 시간차로 처리하는 이 기술을 고도화해 자연스러운 청취를 가능하게 한다. W1 칩셋, 와이덱스 퓨어사운드(PureSound™), 어음향상 기능(Speech Enhancer Pro), 피드백 조절 솔루션(Dynamic Feedback Controller), 그리고 강화된 편의성이 그 중심이다.

W1 칩셋은 기존 대비 최대 4배 향상된 처리 속도와 확장된 메모리 성능을 기반으로 보다 빠르고 정밀한 소리 처리를 가능하게 한다. 퓨어사운드는 업계에서 가장 신속한 입력 신호 처리 기술을 적용해 왜곡 없는 깨끗한 소리를 제공하며, 소음 환경에서도 말소리 명료도를 최대 4.3dB 향상시켜 대화 이해도를 높였다. 또한, 어음향상 기능은 정교한 소리 신호 분석을 통해 말소리를 선명하게 전달하여 일상 속 청취 만족도를 높였다. 여기에 새로운 주파수 이동 기술 기반의 피드백 제어 솔루션을 더해, 기존 대비 4배 높은 사용자 선호도를 달성했다.

편의성 역시 한층 강화됐다. iOS와 안드로이드 기기 모두에서 오디오 스트리밍을 지원하며, 스마트폰·태블릿 등 다양한 기기와의 무선 연결이 가능하다. 내장 LED를 통해 배터리 잔량과 페어링 상태를 한눈에 확인할 수 있으며, 보청기를 가볍게 터치해 전화를 받거나 끊을 수 있다. 또한 4시간 충전으로 최대 28시간 사용이 가능해 하루 종일 안정적으로 착용할 수 있다.

특히, 얼루어는 업계 최초로 클라우드 기반 피팅 소프트웨어 '와이덱스 컴퍼스 클라우드(Widex Compass Cloud)'를 도입해 착용 첫 순간부터 사용자의 청각 특성과 선호를 반영하여 보다 만족도 높은 피팅이 가능하며, 시간과 장소에 구애받지 않고 정밀한 조정이 이뤄진다.

한편 현재 와이덱스는 신제품 얼루어를 프리미엄 선런칭 전략으로 선별된 프리미엄 센터에서 제공 중이다.
=김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

53세 윤정수 ♥12살 연하 아내 최초 공개…필라테스 미녀 강사와 달달 포옹

2.

'故 최진실 딸' 최준희, 200억 유산 안 받았다더니..23살에 '사업 대박났다'

3.

김종국 ♥예비신부=20세 연하 화장품 CEO?…쏟아진 추측에도 '비공개'[SC이슈]

4.

'음주 뺑소니' 김호중, 서울구치소 떠났다…"소망교도소로 입소" [SC이슈]

5.

UN 최정원, 여성 집에 흉기 들고 찾아가…스토킹 혐의 조사

연예 많이본뉴스
1.

53세 윤정수 ♥12살 연하 아내 최초 공개…필라테스 미녀 강사와 달달 포옹

2.

'故 최진실 딸' 최준희, 200억 유산 안 받았다더니..23살에 '사업 대박났다'

3.

김종국 ♥예비신부=20세 연하 화장품 CEO?…쏟아진 추측에도 '비공개'[SC이슈]

4.

'음주 뺑소니' 김호중, 서울구치소 떠났다…"소망교도소로 입소" [SC이슈]

5.

UN 최정원, 여성 집에 흉기 들고 찾아가…스토킹 혐의 조사

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세는 설사, 문동주도 2군행 → 한화 대책 있나.. 김경문 감독 생각은

2.

'손흥민 나비효과' SON→LAFC, 에제→토트넘, HWANG→팰리스? 英언론 '팰리스, 에제 대체자로 황희찬 임대 고려 중'

3.

"폰세, 약 먹는 걸 안 좋아해" → 복귀 지연되는 이유

4.

'실책 14개 → 8연패' 롯데 칼 뽑았다! 김민호 수비코치 말소…김민재 코치 1군 등록 [잠실In&Out]

5.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.