[SC헬스칼럼] 시력교정 수술, 고도난시가 문제가 되는 이유

시력이 좋지 않아 시력교정 수술을 희망하는 분들의 약 80%는 난시를 동반한 근시 환자다.
그 중에서도 고도난시가 있을 경우에는 원하는 수술을 받는 데에 제약이 따를 수 있다.
더욱이 고도난시는 깎는 정도가 더 많아져 각막이 얇아진 부분에서 원추각막이나 각막확장증 같은 부작용이 발생할 확률이 높아진다.
그리고 얇아진 각막이 다시 두꺼워질 확률도 더 높기 때문에 난시 재발의 우려가 있다. 이러한 이유로 고도난시의 경우 수술이 제약이 있을 수 있다.
각막을 깎지 않고 시력을 회복하는 ICL 렌즈삽입술도 고도난시가 있다면 꼭 고려해야 할 점이 있다.
난시가 있는 경우는 일반 렌즈로는 교정이 안되고 난시용 렌즈인 토릭렌즈를 사용한다. 그런데 6디옵터 심한 고도난시는 토릭렌즈로도 교정이 안돼 잔여 난시가 남는다.
토릭렌즈 삽입술은 난시교정 효과는 뛰어나지만 눈 안에서 회전하면 난시가 재발하는 단점이 있다. 꼭 충격을 가하거나 원인 제공을 하지 않더라도 렌즈가 돌아갈 수 있기 때문에 이를 다시 돌리는 재수술을 해야 하고, 회전이 반복되면 라섹으로 난시를 2차적으로 교정하는 방법도 있다.
이렇듯 고도난시가 있으면 시력교정 수술을 받을 때 여러 가지 제약이 따르거나 원하지 않는 상황들이 발생할 수 있다. 이 문제들을 간결하게 해소하는 것이 특화기술인 '난시교정술'이다. 실제 많은 고도난시 환자분들이 필자의 안과에서 난시교정술과 시력교정 수술을 병합해서 안전하고 효과적으로 시력을 회복한다.
난시교정술은 레이저가 아닌 미세 나이프 사용하여 난시를 유발하는 특정 주변부를 정교하게 절개해 각막의 인장력을 복원하는 방식이다.
칼리스토아이 (Callisto Eye) 등 첨단 장비를 활용해 절개 방향, 깊이, 길이를 정밀하게 조절한다. 각막을 최대 58%까지 보존해 각막확장증이나 혼탁, 빛 번짐 등 부작용 발생 가능성이 낮다. 스마일라식, 라식, 라섹, 그리고 요즘에 대세인 스마일프로와 병합해서 진행하기도 하며, ICL렌즈 삽입술도 난시교정술과 병합해서 토릭렌즈가 아닌 일반 렌즈로 수술을 한다. 고도난시가 있어도 비싸고 회전할 우려가 있는 토릭렌즈가 아닌 일반 렌즈로 수술을 진행하기 때문에 난시 재발이 없다는 점이 가장 큰 장점이다.
고도난시가 있는 분들은 시력교정 수술에 제약이 있을 뿐만 아니라 수술을 진행한다 하더라도 잔여 난시로 인해 선명한 시야를 누리기 어려울 수 있다. 따라서 수술법 선택에 신중을 기해야 하고, 무엇보다 안전을 우선하는 것이 바람직하다. 고도난시로 인해 시력교정 수술이 고민이라면 난시교정술이 편안한 대안이 될 수 있다.
도움말=온누리스마일안과 김지선 원장
