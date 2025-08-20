모터 기반 차세대 디지털 웨이트 머신 'motyV', 투자유치로 성장 동…

모티, 글로벌 스포츠테크 기업으로의 성장 동력 마련
현재 'motyV'는 스페인 명문 구단 레알 마드리드 선수단을 비롯해 국내 재활·교정 PT샵, 선수 트레이닝 센터 등에서 사용되고 있으며, 다수의 재활 및 교정 센터로부터 추가 도입 문의가 이어지고 있다.
모티는 이번 투자금을 활용해 제품 양산 체제 확립 및 마케팅 강화를 본격 추진할 계획이다. 특히 연내에는 장비를 통해 측정된 운동·근력·밸런스 데이터를 분석해 결과지를 제공하는 데이터 플랫폼을 공개할 예정이며, 기존 고객에게도 소프트웨어 업데이트를 통해 동일 기능을 제공할 계획이다.
방지원 모티 대표는 "국내외에서 꾸준히 수요가 증가하고 있는 만큼, 이번 투자를 통해 제품 품질과 고객 경험을 한층 고도화하겠다"며 "2026년부터는 해외 시장 진출을 본격 추진해 글로벌 스포츠테크 시장에서 입지를 강화하겠다"고 말했다.
이어 "특히 국민체육진흥공단이 주관하고 와이앤아처가 운영하는 '2025년 스포츠 액셀러레이팅 프로그램'을 통해 기업 진단부터 투자 전략 수립까지 종합적인 지원을 받아 실질적인 투자유치 성과를 달성할 수 있었다"며 "스타트업 성장의 든든한 발판이 되었다"고 덧붙였다.