MZ세대 인기 야구장 컵육회, 먹어도 될까?

[스포츠조선 장종호 기자] 2025년 한국프로야구는 10년 만에 가장 빠른 속도로 관중을 끌어모으고 있다. MZ세대의 직관 문화가 유입되면서 응원 분위기는 더욱 젊어졌고, 먹거리 트렌드 또한 과거의 치킨, 피자 중심에서 벗어나 컵육회, 컵치맥, 크림새우, 츄러스 아이스크림, 아이스크림 메론빵 등 개성 넘치는 메뉴로 빠르게 확장되고 있다.
그러나 육회는 가열 조리 없이 섭취하는 생식용 육류인 만큼 제조, 유통, 보관 과정에서 병원성 미생물에 오염될 가능성이 있어 각별한 주의가 필요하다.
특히 여름철 고온 환경이나 야외에 장시간 상온에 노출될 경우 살모넬라, 장출혈성 대장균 등 식중독을 유발할 수 있는 병원성 세균이 급속도로 증식할 수 있다. 실제 식품의약안전처의 2020-2024 월별 살모넬라 식중독 발생 현황에 따르면 7월부터 9월까지 발생 건수가 전체 건수의 약 52%를 차지하는 것으로 나타났다.
육회를 구입할 때에는 HACCP(식품안전관리인증기준) 인증, 위생등급제 등을 통해 신뢰할 수 있는 판매처에서 구입하도록 한다.
구입 후에는 포장상태, 제품 포장일, 유통기한과 함께 색상, 냄새 등을 통해 신선도를 확인하며 가능한 한 빠르게 섭취하도록 하며 남은 육회는 폐기하도록 한다. 즉시 수령이 어려운 경우 온라인 구매는 자제하는 것이 바람직하다.
섭취 후 갑작스럽고 심한 복통, 설사, 구토, 메스꺼움, 고열, 오한 등 식중독 의심 증상이 나타날 경우 즉시 가까운 의료기관에 방문해 진료를 받도록 한다. 영유아, 임산부, 고령자, 만성질환자, 면역저하자의 경우 식중독 발생 시 중증으로 진행될 위험이 높으므로 생고기 섭취를 삼가야 한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
