KGC인삼공사-한국생명공학연구원, 오가노이드 기반 공동연구 MOU 체결

KGC인삼공사가 최근 한국생명공학연구원(생명연)과 오가노이드(Organoid) 기반 공동 기술 개발을 비롯한 상호 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.
'오가노이드'는 인체 장기 유래 조직 샘플이나 줄기세포를 3차원으로 배양해 실제 장기의 구조와 기능을 모방한 세포집합체로, 생체 내외의 특성을 모사할 수 있어 질병 메커니즘 연구, 환자 맞춤형 신약 개발, 재생의학 등 다양한 바이오 분야에서 폭 넓게 활용되고 있다. 최근 미국과 유럽, 일본 등 주요 국가에서 동물실험을 폐지하고 새로운 접근방식으로 전환하는 움직임을 보이면서 전임상시험을 대체할 차세대 기술로 주목받고 있다.
생명연 내 줄기세포융합연구센터는 오가노이드 분야에서 국내 최고로 꼽히는 연구기관으로, 특히 장과 간 오가노이드 분야에서 전 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있다.
홍순기 KGC인삼공사 R&D본부장은 "협약으로 KGC인삼공사가 수 십 년간 쌓아온 홍삼 등 건강소재에 대한 연구가 생명공학연구원의 세계적 수준의 바이오 기술과 만나 저속노화는 물론 건강기능식품의 과학적 데이터 확보 분야에서 시너지를 낼 것으로 기대된다"며 "최첨단 연구 영역 확대를 통해 K-건기식의 위상을 높이고, 글로벌 건강기능식품시장을 선도하는데 이바지할 것"이라고 말했다.
