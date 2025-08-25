스포츠조선

KGC인삼공사-한국생명공학연구원, 오가노이드 기반 공동연구 MOU 체결

KGC인삼공사가 최근 한국생명공학연구원(생명연)과 오가노이드(Organoid) 기반 공동 기술 개발을 비롯한 상호 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.

KGC인삼공사에 따르면 지난 22일 체결된 MOU를 바탕으로 양사는 공동연구센터 구축, 효능 및 안전성 입증을 위한 오가노이드 활용 평가 플랫폼 공동 개발, 식약처 인정 개별인정형 건강기능식품 개발을 위한 오가노이드 모델 개발, 저속노화 공동 연구 등을 협력한다.

KGC인삼공사는 생명연과 오가노이드 기반 공동 연구를 통해 정관장 홍삼 및 마이크로바이옴(장 내 미생물 집합체)에 대한 기능성을 평가하고, 다양한 소재의 효능 및 안전성 입증을 위한 평가 플랫폼과 모델을 개발할 예정이다. 저속노화 메커니즘 규명과 홍삼의 저속노화 효능 기전에 대한 연구도 함께 진행할 계획이다.

'오가노이드'는 인체 장기 유래 조직 샘플이나 줄기세포를 3차원으로 배양해 실제 장기의 구조와 기능을 모방한 세포집합체로, 생체 내외의 특성을 모사할 수 있어 질병 메커니즘 연구, 환자 맞춤형 신약 개발, 재생의학 등 다양한 바이오 분야에서 폭 넓게 활용되고 있다. 최근 미국과 유럽, 일본 등 주요 국가에서 동물실험을 폐지하고 새로운 접근방식으로 전환하는 움직임을 보이면서 전임상시험을 대체할 차세대 기술로 주목받고 있다.

생명연 내 줄기세포융합연구센터는 오가노이드 분야에서 국내 최고로 꼽히는 연구기관으로, 특히 장과 간 오가노이드 분야에서 전 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있다.

KGC인삼공사는 130여명의 석·박사급 연구원이 홍삼 등 다양한 건강 소재의 효능, 안전성, 품종, 제품, 재배 등에 대한 수 십 년간의 연구를 통해 KOLAS국제공인시험기관 인증, 우수건강기능식품제조기준(GMP) 시스템 등 건기식의 글로벌 기준을 선도하고 있다. 특히 350여 건의 국내외 학술지 논문과 430여개의 국내외 특허를 보유한 글로벌 종합건강기업으로, 이번 생명연과의 공동연구를 통해 글로벌 탑티어 종합건강기업으로서의 입지를 한층 강화한다는 전략이다.

홍순기 KGC인삼공사 R&D본부장은 "협약으로 KGC인삼공사가 수 십 년간 쌓아온 홍삼 등 건강소재에 대한 연구가 생명공학연구원의 세계적 수준의 바이오 기술과 만나 저속노화는 물론 건강기능식품의 과학적 데이터 확보 분야에서 시너지를 낼 것으로 기대된다"며 "최첨단 연구 영역 확대를 통해 K-건기식의 위상을 높이고, 글로벌 건강기능식품시장을 선도하는데 이바지할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

