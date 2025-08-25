한림대한강성심병원, 화상·고압산소치료 주제 연수강좌 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교한강성심병원(병원장 허준)은 오는 9월 21일 도헌연구센터 4층 도헌관 강당에서 화상치료와 고압산소치료를 주제로 정기 연수강좌를 개최한다.
두 번째 세션은 '창상 치료와 고압산소치료'를 주제로 화상외과 김도헌 교수가 좌장을 맡아 진행된다. 화상외과 조용석 교수가 '창상치료의 이론과 기본 원칙', 화상외과 윤재철 교수가 '화상의 관리와 고압산소치료', 화상외과 이신애 교수가 '욕창의 관리와 고압산소치료'에 대해 강연한다. 마지막으로 '당뇨발의 관리와 고압산소치료'에 대한 강의가 이어질 예정이다.
이번 연수강좌는 8월 25일부터 9월 15일까지 한림대한강성심병원 홈페이지에서 사전 등록이 가능하고 선착순으로 마감된다. 참가자에게는 대한의사협회 연수평점 4점이 부여된다.
한편 한림대한강성심병원은 보건복지부 지정 화상 전문병원 중 유일한 대학병원으로, 매년 2000건 이상의 화상 수술을 시행하고 있다. 또 최대 36인이 동시에 치료받을 수 있는 국내 최대 규모의 고압산소치료센터를 운영하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
