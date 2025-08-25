에이피알, 포맨트 ‘시그니처 퍼퓸 짱구와 흰둥이 에디션’ 출시

|
글로벌 뷰티 기업 에이피알(대표 김병훈)의 퍼퓸&라이프스타일 브랜드 포맨트가 대표 라인업 '시그니처 퍼퓸'에 인기 캐릭터 '짱구'와 '흰둥이'를 더한 특별 에디션으로 한정판 흥행을 이어간다.
에이피알에 따르면, 포맨트와 짱구 캐릭터의 협업은 지난해 11월 출시된 '시그니처 퍼퓸 코튼 허그 리미티드 짱구 에디션'에 이어 이번이 두 번째다. 당시 제품은 포맨트 온라인 공식몰에서 일주일 만에 완판됐으며, 다른 판매 채널에서도 단기간에 전량 소진되며 높은 인기를 입증했다. 에이피알은 이번 '짱구와 흰둥이 에디션' 또한 소비자들의 높은 관심을 받을 것으로 기대하고 있다. 해당 제품은 포맨트 온라인 공식몰을 비롯해 올리브영, 스페이스 도산 등 다양한 판매처에서 만나볼 수 있다.
포맨트의 대표 향수 '시그니처 퍼퓸 코튼 허그'는 2018년 출시 이후 2025년 2분기까지 누적 판매량 150만 개를 돌파했다. 올해 상반기에는 산리오의 헬로키티와 쿠로미 협업 에디션을 연이어 선보이며 소비자들의 큰 호응을 얻었으며, 이번 짱구와 흰둥이 협업은 올해 세 번째 캐릭터 에디션이다. 포맨트는 2017년 론칭 이후 꾸준히 사랑받아 온 국내 향수 브랜드로, 앞으로도 특별한 가치를 담은 다양한 한정판 시리즈를 선보이며 브랜드 경쟁력을 강화하고, 소비자들의 지속적인 지지를 바탕으로 완판 기록을 이어간다는 계획이다.