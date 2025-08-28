[인사] 연세대학교 의료원

장종호 기자
기사입력 2025-08-28 09:16
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
[종합] 싸이, 약물 대리수령 가수 A씨였다…"명백한 과오 죄송, 경찰조사 진행중"(전문)
故 변영훈, '촬영 중 헬기 추락' 7명 사망한 대형참사..오늘(28일) 32주기
"내가 뭘 뿌릴지 모르지"…안달난 송다은, BTS 지민 열애설 인증 또 남았나[SC이슈]
코요태 빽가 "신지♥문원 상견례서 화장실行, 몸도 마음도 놀라"[SC리뷰]
'47세' 장우혁, "7월에 만나 11월에 결혼합니다"..♥16살 연하와 예언 이뤄지나 (신랑수업)[SC리뷰]
[현장에서]'욕설 퇴장→X자 시위' 포옛, 대체 뭐라고 했길래 퇴장 당했을까
'초대박' 60.4% 압도적 득표율! '손흥민 미친 프리킥' MLS 이주의 골 선정…커리어 최초→"세계적인 수준"
英 독점! "손흥민 매각 환상적인 거래"→떠나는 순간까지 토트넘에 수익…프랭크, SON만 한 대체자 아직 못 찾아
'와' 전진수비였는데 펜스 앞에서 잡는다고? 끝내기 안타 도둑 등장 "패배 막았다"[인천 히어로]
오타니-야마모토는 감히 상상도 못할 5일 로테이션, LAD는 커쇼 없었으면 어쩔 뻔?[스조산책 MLB]