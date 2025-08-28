스포츠조선

[인사] 연세대학교 의료원

기사입력 2025-08-28 09:16


◇의과대학

▲인문사회의학교실 주임교수 이일학 ▲의생명시스템정보학교실 주임교수 김상우 ▲안과학교실 주임교수 서경률 ▲용인부장 김종찬 ▲뇌연구소장 장종희 ▲시기능개발연구소장 서경률

◇치과대학

▲치의학교육학교실 주임교수 김지환

◇보건대학원

▲환경보건전공지도교수 김경남

◇세브란스병원


▲임상시험센터 의료기기임상시험부장 장원식 ▲세브란스헬스체크업의원 부원장 정혜원

◇강남세브란스병원

▲치과병원 보철과장 장재승

◇용인세브란스병원

▲안과 과장 지용우

◇재활병원

▲재활의학과장 윤서연

◇안과병원

▲원장 김찬윤 ▲진료부장 서경률 ▲안과장 서경률

