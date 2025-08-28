스포츠조선

[경마]호주 국제장제사대회 출전 韓대표단, 역대 최고 성과 달성!

기사입력 2025-08-29 03:43


[경마]호주 국제장제사대회 출전 韓대표단, 역대 최고 성과 달성!
◇사진제공=한국마사회

[경마]호주 국제장제사대회 출전 韓대표단, 역대 최고 성과 달성!
◇사진제공=한국마사회

대한민국 장제사 대표단이 세계무대에서 사상 최고의 성과를 거두며 국제적 위상을 높였다. 지난 14~17일 호주 브리즈번에서 열린 2025 국제장제사대회에서 한국 대표단은 출전 선수 전원이 입상하는 성과를 기록했다. 이번 대회는 7개국에서 약 80여 명이 참가해 치열한 경쟁이 펼쳐졌다.

대표단은 지난해 열린 제8회 한국장제사챔피언십에서 실력을 인정받은 선수들로 구성됐다. 매년 국내 챔피언십에서 우수한 성적을 거둔 선수들이 국제대회출전을 이어오고 있으며, 이렇게 발굴된 인재들이 국제무대에서 다시 한 번 실력을 입증했다는 점에서 의미가 크다.

가장 두각을 나타낸 선수는 초급 부문에 출전한 이준혁 장제사였다. 4개 종목에 출전해 3개 종목에서 1위를 차지하며 3관왕에 올랐다. 시상식에서 심사위원은 그의 작품을 두고 "정말 놀라운 결과였다. 이 편자는 심사에서 제시된 모든 요소를 다른 참가자들이 놓친 부분들까지 완벽히 담아낸 유일한 작품이었다. 제작된 편자의 품질 또한 최고 수준이었다. 내가 본 것 중 가장 뛰어난 수준이었으며, 완벽하게 구현해냈다"며 극찬을 아끼지 않았다. 이 외에도 김주혁 장제사는 2개 종목에서 2위, 주승태 장제사는 1개 종목에서 3위, 이훈학 장제사는 1개 종목에서 2위를 기록하며, 참가한 민간 장제사 모두가 입상에 성공했다. 특히 클래스10 종목에서는 1~3위 모두 한국 장제사가 차지하며, 대한민국 장제 기술의 세계적 경쟁력을 다시 한 번 입증했다. 마사회는 '이번 성과는 단순히 입상을 넘어, 국내 챔피언십을 통해 검증된 인재들이 정부 지원을 받아 세계무대에 진출했고, 다시 국제적 성과를 통해 한국 장제 기술의 저력을 입증했다는 점에서 의미가 크다'고 평했다.

이준혁 장제사는 "호주 대회에서 좋은 성과를 거둘 수 있어 큰 영광이다. 예상보다 더 좋은 결과를 낼 수 있었던 것은 함께 준비한 팀원들과 농림축산식품부와 마사회의 든든한 지원 덕분"이라며 "현지에서 다양한 기술과 작업 방식을 경험한 것은 값진 자산이 되었고, 앞으로도 더 노력해 한국 말산업의 위상을 높이는 데 기여하고 싶다"고 소감을 전했다.

마사회 관계자는 "국내 챔피언십을 통해 선발된 선수들이 세계무대에서도 성과를 거둔 것은 체계적인 인재 양성과 정부 지원, 그리고 민간 장제사들의 꾸준한 노력이 결합된 결과"라며 "앞으로도 한국 장제 기술이 세계적으로 인정받을 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 4년만 이혼' 박태준·최수정, 누구?…얼짱 출신→강남 건물 3채[SC이슈]

2.

민혜연, '주진모 6년' 놀아도 돈 펑펑..직원에 '디올백' 플렉스

3.

백종원 '흑백요리사2' 찍었는데..더본코리아 '생고기 방치' 검찰 송치

4.

'김승우♥' 김남주 "남편과 연락두절, 나홀로 호캉스…112 신고하더라" (안목의 여왕)

5.

KBS, 뉴진스 발언에 사과…"사실과 다른 언급, 기사 삭제"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 4년만 이혼' 박태준·최수정, 누구?…얼짱 출신→강남 건물 3채[SC이슈]

2.

민혜연, '주진모 6년' 놀아도 돈 펑펑..직원에 '디올백' 플렉스

3.

백종원 '흑백요리사2' 찍었는데..더본코리아 '생고기 방치' 검찰 송치

4.

'김승우♥' 김남주 "남편과 연락두절, 나홀로 호캉스…112 신고하더라" (안목의 여왕)

5.

KBS, 뉴진스 발언에 사과…"사실과 다른 언급, 기사 삭제"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수비가 주전급이 됐다[창원 코멘트]

2.

"다시 등장한 SON 스승" '4부에 충격패' 아모림, 1년도 못 채우고 경질 위기…포체티노, 맨유 차기 감독 후보 또 거론

3.

"PSG 이강인이 5500km 떨어진 카자흐스탄 원정길에 오릅니다" 가능, 이게 다 셀틱의 日 공격수 때문…29일 UCL 리그 페이즈 추첨

4.

팬과 SNS 설전→2군행, 결국 사과문까지…"한마디 말로 해소되지 않겠지만"

5.

'8월 꼴찌' 총력전 선언한 롯데, 답답함 풀릴까? '분위기 쇄신' 칼 뽑았다…김상진·김현욱·이병규 코치 1군 등록 [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.