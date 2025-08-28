스포츠조선

셀럽들의 건강관리·다이어트 비결 '올리브오일'…프리미엄·스틱형 출시 봇물

　◇가방에서 휴대용 올리브오일을 꺼내는 김혜수. 이미지=보그코리아 유튜브

[스포츠조선 김소형 기자] 셀럽들의 건강·동안 비결로 꼽히는 올리브오일 열풍이 거세다.

최근 김혜수가 "요즘 건강 때문에 많이 드시죠"라며 가방 속 휴대용 올리브오일을 공개했고, 윤은혜도 다이어트 비결로 '공복 올리브오일'을 소개했다. 극강 동안으로 화제가 된 하지원은 올리브오일을 밥에 넣어 먹는다고 밝힌 바 있고, 송중기 역시 '올리브오일 마니아'인 최화정에게 올리브오일에 푹 빠져 있다는 고백을 하기도 했다.

세계에서 가장 건강한 식단으로 꼽히는 '지중해식 식단'의 핵심인 올리브오일은 최근 활용도를 높이며 저변을 확대하고 있다. 각종 요리와 디저트에 곁들이는 것은 물론, 모닝 루틴으로 '공복 섭취', 식물성 오일을 머금고 가글하는 '오일풀링'까지 건강한 오일의 아이콘으로 맹활약 중이다. 최근에는 올리브오일에 레몬즙을 섞어 마시는 '올레샷'도 유행이다.


이미지=픽사베이
GLP-1 분비 촉진…항산화 효과도 주목

올리브오일에는 단일불포화지방산인 올레산과 항산화제 역할을 하는 폴리페놀이 풍부하다.

올레산은 장내에서 인슐린 분비를 증가시키고 식욕을 억제하는 호르몬인 GLP-1 분비를 촉진한다. 목넘김 시 알싸한 맛을 내는 폴리페놀의 일종인 '올레오칸탈'은 항염증, 항암, 항산화 효과가 뛰어난 것으로 알려져 있다. 미국 식품의약국(FDA)에 따르면, 올리브오일 23g(약 1.5테이블스푼)을 매일 섭취하면 혈중 콜레스테롤 수치를 조절해 심혈관질환 예방 효과를 기대할 수 있다. 올리브오일에 풍부한 비타민 E와 K는 피부 건강과 혈액 응고 조절에도 도움을 준다.

건강에 좋은 올리브오일이지만, 무조건 많이 섭취하는 것이 능사는 아니다.

올리브오일도 지방인 만큼 칼로리가 높다는 점을 유의해야 한다. 엑스트라버진 올리브오일 기준 열량은 100g당 약 884kcal 정도로, 1테이블스푼(약 15ml)은 약 119kcal다. 햇반 백미 210g짜리의 열량이 약 315kcal인데, 올리브오일을 FDA 권장 수준인 1.5테이블스푼 먹는다면 햇반 반공기 이상의 열량을 섭취하게 되는 셈이다. 최근 선풍적 인기를 끌고 있는 '공복 올리브오일'을 실천 중이라면 점검해 봐야 할 부분이다. 또, 과다 섭취할 경우 설사를 유발할 수 있어서 장이 예민한 경우라면 주의해서 먹어야 한다.


아울러 올리브오일 종류별 사용법을 알아두는 것도 필요하다. 엑스트라버진 올리브오일의 발연점은 약 180도 내외로 대부분의 가열 요리에 쓰일 수 있지만, 고온의 튀김요리 보다는 샐러드 등에 곁들이는 것이 권장된다. 정제 올리브오일은 발연점이 220도 이상으로 튀김요리에 사용해도 무리가 없다.


셀럽들의 건강관리·다이어트 비결 '올리브오일'…프리미엄·스틱형 출시 봇물
　◇동아제약 '올리비바 오히블랑카'(왼쪽)와 '올리비바 피쿠알'. 사진제공=동아제약
'생식' 열풍에 프리미엄 붐…스틱형도 인기

건강한 올리브오일을 찾는 사람이 늘고 올리브오일을 익히지 않고 섭취하는 '생식' 빈도가 높아지면서, 프리미엄 제품 수요도 늘고 있는 추세다.

올리브오일은 일반적으로 낮은 산도와 높은 폴리페놀 함량을 갖는 제품이 우수한 품질로 인정받는데, 컬리에서는 올해 1분기 가장 우수한 등급인 엑스트라버진 올리브오일 판매량이 전년 동기 대비 90% 증가했다.

관련 업계에서도 고품질 제품들을 속속 선보이고 있다. 특히 산소, 빛, 열로 인한 산패를 방지하고 휴대성을 높인다는 점에서 스틱형 올리브오일 출시가 이어지는 모양새다.

동아제약은 최근 올리브오일 전문 브랜드 '올리비바'를 론칭하고, 스페인 대표 품종 피쿠알에 이어 희소성 높은 오히블랑카를 사용한 프리미엄 올리브오일을 잇따라 선보였다. '올리비바 피쿠알'은 스페인 안달루시아 하엔 지방에서 재배된 유기농 피쿠알 단일 품종을 100% 사용했다. '올리비바 오히블랑카'는 안달루시아 고지대에서 재배되는 오히블랑카 올리브 열매를 사용했는데, 산뜻한 과일향과 허브향, 고소한 아몬드 등 다양한 풍미가 느껴지는 것이 특징이다. 두 제품 모두 0.8% 산도 이하로 관리되는 엑스트라버진 등급 중에서도 가장 낮은 수준인 0.1~0.2%의 저산도로, 산패를 방지하는 개별 스틱 포장을 적용했다.

동국제약이 최근 선보인 개별 포장제품인 '마이핏 유기농 엑스트라버진 올리브오일'은 신선한 유기농 피쿠알 품종의 올리브를 수확 후 2시간 내에 원심분리 냉압착 추출해 영양소 파괴를 최소화했다. 뉴트리원라이프의 '유기농 데일리 엑스트라버진 올리브 오일 100%' 역시 출시 이후 완판 행진을 기록했다. 역시 단일 품종의 순수한 유기농 피쿠알 어린 올리브를 사용한 스틱형 제품이다.

업계 관계자는 "다양한 방법으로 올리브오일을 섭취하는 사람들이 늘면서, 휴대가 간편한 스틱형 제품 수요가 늘고 있다"면서, "MZ세대 소비자를 중심으로 품질을 깐깐하게 따지며 고가의 프리미엄 제품을 구입하는 경우도 많아졌다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

