뉴로이어즈, 세계 최초 VR 기반 어지럼증 진단 의료기기 '뉴로이어즈 안…

뉴로이어즈, 세계 최초 VR 기반 어지럼증 진단 의료기기 '뉴로이어즈 안나' 美 FDA 승인

기사입력 2025-08-29 09:07


뉴로이어즈 안나를 활용한 어지럼증 진단 검사 모습

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교기술지주회사 자회사인 (주)뉴로이어즈(대표 서규원)에서 개발한 세계 최초 가상현실(VR) 기반 어지럼증 측정 의료기기 '뉴로이어즈 안나(NeuroEars Anna™)'가 미국 식품의약국(FDA) 승인을 획득했다. 한국 의료기기 기업의 혁신 기술력이 세계 최고 수준의 인증기관으로부터 공식 인정을 받은 것이다.

어지럼증은 초고령화 사회 진입과 함께 환자 수가 지속적으로 증가하고 있는 질환이다. 일상생활에 큰 불편을 초래하는 흔한 질환임에도, 기존 진단 장비들은 고가의 기기 비용과 전용 공간 확보 등 높은 진입장벽으로 인해 일부 의료기관에서만 사용되고 있다. 이로 인해 많은 어지럼증 환자들이 적절한 시기에 정밀한 진단을 받지 못하는 의료 접근성의 한계가 있었다.

(주)뉴로이어즈는 이러한 문제점을 해결하기 위해 VR 기기를 활용해 어지럼증을 진단할 수 있는 '뉴로이어즈 안나'를 개발했다. 이미 시장에서 상용화된 VR 기기를 활용함으로써 기존 장비 대비 최대 80% 이상의 도입 비용을 절감할 수 있다. 또 별도의 대형 장비 없이 일반 진료실에서도 검사가 가능해 개인 병원도 비용적, 공간적 제약 없이 쉽게 도입할 수 있다.


뉴로이어즈 안나 소프트웨어 화면
'뉴로이어즈 안나'는 VR 기기의 고정밀 아이트래킹(Eye Tracking) 기술을 활용해 어지럼증 진단의 핵심인 불수의적인 미세 안구 운동을 정밀하게 측정할 수 있다. 또한 (주)뉴로이어즈의 소프트웨어 기술을 결합해 환자에게는 가상현실에서 게임을 하는 것과 같은 몰입형 검사를 제공해 검사 스트레스를 최소화하고, 의료진에게는 시각화된 진단 데이터를 통해 신속하고 정확한 판독을 지원한다.

'뉴로이어즈 안나'는 현재 국내 120여 개 의료기관에 도입되어 우수한 임상 효과를 입증받았으며 국내 주요 대학병원부터 개인 의원까지 폭넓게 활용되고 있다. 베트남, 카타르 등 해외에서도 성공적인 개념증명(Proof of Concept, PoC)을 완료하며 글로벌 시장 진출 기반을 마련했다.

(주)뉴로이어즈는 이번 FDA 승인을 통해 세계 최대 의료기기 시장인 미국 진출을 본격화할 예정이다. 또한 향후 AI 기반 진단 보조 시스템과 맞춤형 재활 프로그램을 추가해 측정·진단·재활을 아우르는 통합 어지럼증 솔루션을 완성할 계획이다.

홍성광 최고기술책임자(한림대성심병원 이비인후과 교수)는 "이번 FDA 승인은 단순한 제품 인증을 넘어 VR 기술을 활용한 어지럼증 진단 패러다임의 혁신을 세계적으로 인정받은 것"이라며 "이를 기반으로 더욱 업그레이드된 후속 제품 기술 개발에 힘쓸 것"이라고 말했다.

서규원 대표는 "앞으로 환자 중심의 혁신 기술로 의료진의 진단 효율성을 높이고 환자들의 삶의 질을 개선하는데 기여하고, 최종적으로 어지럼증 디지털치료제의 상용화까지 달성하겠다"고 포부를 밝혔다. 이어 "뉴로이어즈는 이번 성과를 발판으로 글로벌 헬스케어 혁신을 주도하는 대표 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 강조했다.

한편 (주)뉴로이어즈는 2021년 설립된 한림대학교기술지주회사 자회사로, VR 기반 의료기기 전문 기업이다. 한림대학교 산학협력단 서규원 교수와 한림대학교성심병원 이비인후과 홍성광 교수의 주도로 설립되어, 어지럼증 진단 의료 현장의 근본적 문제를 해결하기 위한 혁신 기술 개발에 집중하고 있다.
뉴로이어즈 서규원 대표(왼쪽)와 임은천 연구소장

