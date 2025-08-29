전 생애주기를 아우르는 사회공헌 활동으로 상생 가치 실현 나서는 롯데

롯데는 전 생애주기에 걸쳐 풍요로운 세상이 될 수 있도록 사회적 인프라를 구축하고 다양한 나눔 활동을 실천하고 있다.
롯데그룹은 지난해 10월 저출생과 인구감소 문제 해결을 위해 경상도 지역에 '생명틔움' 출산키트를 전달했다. '생명틔움' 출산키트는 건강기능식품, 임산부 간식, 출산 및 육아용품 등 임신과 출산 후 필요한 물품들로 구성됐다.
저소득층 아동을 위한 지역아동센터 환경개선 및 정서 지원 사업도 추진하고 있다. 지역아동센터 환경개선 사업은 'mom편한 꿈다락'이란 이름으로 2017년부터 현재까지 진행 중이며, 올해 100호점 오픈을 목표로 하고 있다.
2016년부터는 국군 장병들을 위한 '청춘책방' 사업을 진행하고 있다. '청춘책방'은 복무 기간 동안 장병들이 인문학적 정서함양 및 자기계발을 할 수 있도록 독서카페 형태의 환경을 조성해 시간을 보낼 수 있도록 지원하는 활동이다. 전국의 육·해·공군본부에서 관련 공간이 필요한 부대를 우선적으로 선정해 조성하고 있으며, 지난 3월에는 공군 8930부대에 '청춘책방' 12호점을 개관했다.
또한 청년들과 함께 ESG 측면에서 사회 문제를 고민하는 사회공헌 프로그램인 '밸유 for ESG(밸유 봉사단)'도 운영 중이다. 밸유 봉사단의 밸유는 'Value Creators in Universities'의 줄임말로, 밸유 봉사단을 통해 청년들이 창의적이고 지속가능한 방식으로 지역사회를 돕고 ESG 가치를 현장에서 실현할 수 있는 기회를 제공하고 있다.
롯데는 농어촌 지역 조손가정 환경개선사업인 '조손 가꿈' 사업도 추진 중이다. '조손 가꿈'은 전국 농어촌 지역 조손가정 50가구의 노후된 주거환경을 개선하고, 조부모와 손자녀에게 추억 여행을 지원하는 사회공헌 사업이다. 지난 1월에는 충남 태안군의 조손가정에 '마음 식탁(주방 공간 개선)', '꿈 채움(학습 공간 개선)', '안전 마음터(화장실 등 집안 위험 공간 개선)' 등 주거환경 개선을 제공했다. 또한 조부모와 손자녀가 함께 소중한 시간을 보낼 수 있도록 롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이 방문 등 문화체험 활동도 함께 지원했다.
스페셜올림픽코리아와 함께 장애 인식 개선을 위한 사회공헌 활동인 '슈퍼블루마라톤' 행사도 진행하고 있다. 지난해 10월에는 서울 마포구 평화의공원 일대에서 '2024 슈퍼블루마라톤'을 개최했으며, 롯데그룹 임직원과 장애인·장애인 가족 등 8천여명이 참가했다. 행사는 슈퍼블루마라톤 대회의 의미를 살려 장애인 친화적 요소를 더해 호응을 얻었다. 대표적으로 참가자들에게 제공하는 메달에 시각장애인을 위한 점자를 삽입했으며, 장거리 코스가 부담스러울 수 있는 참가자들을 위해 걷기 코스도 신설했다. 오는 11월에도 장애인과 비장애인이 한마음으로 함께 뛰는 슈퍼블루마라톤 행사를 진행할 계획이다.
|