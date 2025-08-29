스포츠조선

[인사] 중앙대학교의료원

기사입력 2025-08-29 10:19


[인사] 중앙대학교의료원

◇중앙대의료원

▲홍보담당(부실장) 박귀영 ▲홍보담당(부실장) 정형석 ▲디지털헬스케어담당(부실장) 문경민 ▲디지털헬스케어담당(부실장) 조준환 ▲홍보팀장 김보형

◇중앙대광명병원

▲마취통증의학과 과장 방시라 ▲소화기내과 분과장 겸 소화기센터장 김종혁 ▲의료혁신담당(부실장) 최훈성 ▲사무국장 유현희

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]

2.

'대장금' '이산' 故 신국, 루게릭 5년 투병 끝 별세..동료배우들 애도 속 5주기

3.

풍자, 17kg 빼더니 주우재와 핑크빛…"속도 맞추겠다"[SC리뷰]

4.

'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

5.

블랙핑크 로제, '아파트' 대박에 유튜브로만 110억 벌었다[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]

2.

'대장금' '이산' 故 신국, 루게릭 5년 투병 끝 별세..동료배우들 애도 속 5주기

3.

풍자, 17kg 빼더니 주우재와 핑크빛…"속도 맞추겠다"[SC리뷰]

4.

'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

5.

블랙핑크 로제, '아파트' 대박에 유튜브로만 110억 벌었다[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'또 만났다' 이강인-김민재 2년 연속 챔스 코리안더비 성사!…'배신자 낙인' 트렌트는 친정 리버풀 격돌

2.

708일 버텨내고 돌아온 오타니, 우리가 알던 그 투수였다[스조산책 MLB]

3.

누가 봐도 '호령이 덕분에 2연승!' 강렬한 '9번 타자', 6연패 팀의 멱살을 잡고 2연승 맹활약 [SC히어로]

4.

'승점 도둑 맞았다' 중국 축구도 오심으로 '몸살', "골 인정 잘못, VAR 미개입도 잘못"

5.

폰세 넘은 괴력 K→이제 '-19' 신기록도 자신한다, 언제? "2G면 가능하지 않을까요?"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.