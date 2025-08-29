[인사] 중앙대학교의료원

장종호 기자
기사입력 2025-08-29 10:19
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]
'대장금' '이산' 故 신국, 루게릭 5년 투병 끝 별세..동료배우들 애도 속 5주기
풍자, 17kg 빼더니 주우재와 핑크빛…"속도 맞추겠다"[SC리뷰]
'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개
블랙핑크 로제, '아파트' 대박에 유튜브로만 110억 벌었다[SC이슈]
'또 만났다' 이강인-김민재 2년 연속 챔스 코리안더비 성사!…'배신자 낙인' 트렌트는 친정 리버풀 격돌
708일 버텨내고 돌아온 오타니, 우리가 알던 그 투수였다[스조산책 MLB]
누가 봐도 '호령이 덕분에 2연승!' 강렬한 '9번 타자', 6연패 팀의 멱살을 잡고 2연승 맹활약 [SC히어로]
'승점 도둑 맞았다' 중국 축구도 오심으로 '몸살', "골 인정 잘못, VAR 미개입도 잘못"
폰세 넘은 괴력 K→이제 '-19' 신기록도 자신한다, 언제? "2G면 가능하지 않을까요?"