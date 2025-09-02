한올바이오파마 제3회 아이디어 공모전' 대상에 이화여대 'CAR-T라이더…

|
전국 약학 대학생을 대상으로 한 한올바이오파마의 '제3회 아이디어 공모전' 수상자가 발표됐다.
대상은 이화여자대학교 박건영·조인경 학생으로 구성된 'CAR-T라이더'팀이 선정됐다. 이들은 혈액암 치료에서 CAR-T 치료제의 한계를 극복하기 위해 부분 리프로그래밍(Partial Reprogramming)을 접목해 높은 평가를 받았다.
최우수상에는 눈, 폐, 근육 적응증에 대해 역노화 치료제의 단계적 임상 설계 전략을 제안한 가톨릭대학교 송창희·차의과대학교 최웅재 학생팀 'From In vitro to In vivo', 그리고 비강 분무형 역노화 유전자 치료제를 활용해 알츠하이머 치료 전략을 제안한 중앙대학교 김지영·장미나 학생팀 '미지의 세계'가 수상했다.
이화여자대학교 박건영 학생은 "공모전을 준비하면서 현재 많은 관심을 받고 있는 역노화 기술과 약물전달 기술(DDS)들에 대해 심도있게 공부할 수 있는 좋은 기회가 된 것 같다"며, "역노화 기술을 이용한 아이디어 제안을 위해 많은 고민과 조사를 거듭하다가 CAR-T에 접목하자는 아이디어가 나왔는데, 의도가 잘 전달되었던 것 같아 기쁘다" 고 말했다.
정승원 한올바이오파마 대표는 "단순 아이디어를 뽑는 것을 넘어 신약개발의 미래를 이끌 창의적이고 실행력 있는 인재들을 발굴하고 육성하는 데 중점을 두고 있다"며, "공모전이 매년 더 높은 수준의 고민과 도전으로 이어지고 있는 만큼, 미래 바이오산업의 주역이 될 인재들이 성장할 수 있는 환경과 기회를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com