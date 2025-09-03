스포츠조선

'캔버스 된 올레드 TV' LG전자, '프리즈 서울 2025'서 독보적 화질 구현

기사입력 2025-09-03 15:37


'캔버스 된 올레드 TV' LG전자, '프리즈 서울 2025'서 독보적 …

LG전자가 한국 단색화 거장의 작품을 LG 올레드 TV의 독보적인 화질로 재해석한 미디어아트 작품으로 선보인다.

3일 LG전자에 따르면 이날부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 세계적인 아트페어 '프리즈 서울 2025(Frieze Seoul 2025)'에 4년 연속 공식 헤드라인 파트너로 참가한다. 전시에서는 한국 단색화의 거장 故 박서보 화백의 대표작품인 '묘법' 연작 회화 8점과 이를 재해석해 LG 올레드 TV로 구현한 미디어아트 작품 등이다.

LG전자는 서울 코엑스 D홀에 마련된 'LG OLED TV 라운지'에 「Park Seo-Bo x LG OLED TV: 자연에서 빌려온 色」을 주제로 원작과 미디어아트를 교차 전시했다. 관람객들은 LG 올레드 TV의 뛰어난 색 표현 기술을 통해 작가가 자연에서 담아낸 고유한 색감을 있는 그대로 표현한 미디어아트를 원작과 비교하며 함께 감상할 수 있다.

LG전자는 현장에 총 16대의 올레드 TV와 25대의 '스탠바이미2'를 설치해 박서보 화백의 작품 세계를 디지털 방식으로 재구성했다. 전시장 중앙에는 서울대학교 미술대학 박제성 교수가 박서보 화백이 붉은 단풍에 영감 받아 그린 묘법 작품을 AI로 재해석한 미디어아트를 97형 LG 올레드 에보 (모델명: G5, M5) 8대로 구성한 대형 설치 미술로 전시해 관람객을 맞이한다.

LG전자는 프리즈 서울의 예술 경험을 가정으로 확대한다. LG TV에서 미술·게임 등 좋아하는 콘텐츠를 감상할 수 있는 'LG 갤러리 플러스(LG Gallery+)' 앱을 통해 프리즈 서울 전시 직후부터 박서보 화백의 작품을 포함한 프리즈의 주요 전시작을 일정기간 무료로 선보일 계획이다.

LG전자는 2022년부터 프리즈의 헤드라인 파트너로 참가하는 등 '아티스트에게 영감을 주고, 예술 애호가들이 선호하는 올레드 TV'라는 브랜드 리더십을 공고히 하는 'LG OLED ART' 프로젝트를 지속하면서 예술에 관심이 많은 고객과의 접점을 지속 확대하고 있다.

국립현대미술관(MMCA)과 파트너십을 맺고 올해부터 3년 동안 'MMCA x LG OLED 시리즈' 전시도 후원하고 있다. 미디어 아티스트 '추수(TZUSOO)' 작가와 협업한 첫 전시는 지난 8월 1일부터 내년 2월 1일까지 열리며, LG전자의 55형 OLED 스크린 총 88대로 만든 초대형 스크린 월을 통해 작가의 작품 세계를 더욱 몰입감 있게 구현했다.

오혜원 LG전자 MS경험마케팅 상무는 "LG 올레드 TV는 자발광 픽셀이 구현하는 깊은 블랙과 생생한 색 표현력으로 박서보 화백이 자연에서 빌려온 색을 정교하게 구현한다"며 "프리즈, 구겐하임 등 세계적인 아트 파트너와 협업해 서울, 런던, 뉴욕 등에서 기술과 예술의 접점을 확장하며 아트 마케팅의 새로운 가치를 만들어가고 있다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

박나래 자택 절도범, 징역 2년…"강남 중고 명품숍 돌고 돌았다"[SC이슈]

2.

'금수저' 장원영, 부내나는 어린 시절 공개...태생부터 아이돌 미모

3.

소향, 결혼 25년만 이혼 "귀책사유 없는 합의 이혼" [전문]

4.

강남母 "국대 ♥이상화 결혼 반대했는데..간암 시父 병간호까지 챙겨"('유퀴즈')

5.

[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문)

