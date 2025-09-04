[경마]별빛 아래 즐기는 K경마…렛츠런파크 서울 가을 야간축제 개막

|
렛츠런파크 서울 가을 야간축제 '별밤마중 페스티벌'이 6일 개최된다.
또 렛츠런파크 서울의 시그니처가 된 플라워 포토존을 비롯해 팝업정원 등 곳곳에 포토스팟이 배치되며, 인근 서울랜드와의 업무협약을 통해 서울랜드 수제맥주와 말마캐릭터가 콜라보한 '말마프렌즈 라거'를 판매한다. 여기에 더해 브루어리, 초청맛집, 푸드트럭 등으로 구성된 다양한 먹거리가 가득한 별밤 F&B존과 진정한 휴식을 책임질 캠핑힐링존 등 알찬 공간구성까지 더해지며 남녀노소 즐길 수 있는 문화축제로 꾸며질 예정이다. 벚벚꽃로와 관람대 인근을 중심으로 펼쳐지는 가을 야간축제에 더해 포니랜드에서는 '가을 타? 말 타!' 주제로 포니 등 어린이 말타기, 포니랑 놀기를 비롯해 포니 토이 라이딩, 승마전동차, 모래놀이 등 어린이를 위한 프로그램을 제공한다.
2040세대를 위한 쾌적한 관람공간인 '놀라운지'에도 미니호스가 나들이를 나와 먹이주기 체험, 기념사진 촬영 등 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다. 또한 '케데헌' 열풍에 동참해 우리 전통놀이와 K-팝 댄스공연 등을 선보이며 코리아컵을 관전하기 위해 렛츠런파크를 찾은 외국인 관람객들에게 이색 즐길거리를 제공한다.
