[경마]별빛 아래 즐기는 K경마…렛츠런파크 서울 가을 야간축제 개막

기사입력 2025-09-05 05:48


[경마]별빛 아래 즐기는 K경마…렛츠런파크 서울 가을 야간축제 개막
◇사진제공=한국마사회

렛츠런파크 서울 가을 야간축제 '별밤마중 페스티벌'이 6일 개최된다.

21일까지 3주간 이어지는 이번 질주하는 말과 함께 가을밤의 정취를 즐기는 이색 축제이자 글로벌 K-경마 페스티벌로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다.

축제의 첫날이자 국제경주 전야제인 6일 토요일에는 국제경주를 테마로, 13일 토요일에는 가을 야간축제를 테마로 각각 총 600대의 드론이 환상적인 퍼포먼스로 밤하늘을 수놓으며 축제를 한 층 풍성하게 꾸밀 예정이다.

또 렛츠런파크 서울의 시그니처가 된 플라워 포토존을 비롯해 팝업정원 등 곳곳에 포토스팟이 배치되며, 인근 서울랜드와의 업무협약을 통해 서울랜드 수제맥주와 말마캐릭터가 콜라보한 '말마프렌즈 라거'를 판매한다. 여기에 더해 브루어리, 초청맛집, 푸드트럭 등으로 구성된 다양한 먹거리가 가득한 별밤 F&B존과 진정한 휴식을 책임질 캠핑힐링존 등 알찬 공간구성까지 더해지며 남녀노소 즐길 수 있는 문화축제로 꾸며질 예정이다. 벚벚꽃로와 관람대 인근을 중심으로 펼쳐지는 가을 야간축제에 더해 포니랜드에서는 '가을 타? 말 타!' 주제로 포니 등 어린이 말타기, 포니랑 놀기를 비롯해 포니 토이 라이딩, 승마전동차, 모래놀이 등 어린이를 위한 프로그램을 제공한다.

2040세대를 위한 쾌적한 관람공간인 '놀라운지'에도 미니호스가 나들이를 나와 먹이주기 체험, 기념사진 촬영 등 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다. 또한 '케데헌' 열풍에 동참해 우리 전통놀이와 K-팝 댄스공연 등을 선보이며 코리아컵을 관전하기 위해 렛츠런파크를 찾은 외국인 관람객들에게 이색 즐길거리를 제공한다.

마사회 정기환 회장은 "늦더위에 지친 시민들을 위로할 렛츠런파크 가을 야간축제 소식을 알리게 되어 기쁘다"며 "올해로 8회째를 맞이하며 명실상부한 한국대표 국제경주로 떠오른 코리아컵과 함께 스포츠, 그리고 한국적 문화가 어우러질 이번 축제에 많은 시민들의 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com


