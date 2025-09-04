스포츠조선

LG전자, IFA 2025서 일상 속 'LG AI홈' 설루션 공개

기사입력 2025-09-04 17:02


LG전자, IFA 2025서 일상 속 'LG AI홈' 설루션 공개

LG전자가 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2025'에서 고객의 일상으로 다가온 'LG AI홈' 경험을 공개한다. 연내 출시를 앞둔 AI홈 허브 'LG 씽큐 온(ThinQ ON)'을 중심으로 더욱 구체화된 AI홈 설루션을 선보인다. IFA는 미국 CES, 스페인 MWC와 함께 세계 3대 전자 및 IT 전시회다. 매년 1800여 개 글로벌 기업과 11만 명 이상이 참가하는 대표적인 글로벌 비즈니스의 장이다.

4일 LG전자에 따르면 5일(현지시간)부터 독일 베를린에서 열리는 'IFA 2025'에 참가한다. 올해는 약 3745㎡ 규모의 전시 공간에서 'LG AI 가전의 오케스트라(LG AI Appliances Orchestra)'를 주제로 고객이 실생활에서 바로 활용할 수 있는 'LG AI홈' 설루션과 유럽 고객의 라이프스타일에 최적화된 AI 가전 신제품 25종을 선보인다.

올해는 지금까지 중 가장 큰 규모인 약 1,762㎡의 B2B 고객 전용 상담 공간을 마련, 현지 유통 업체를 비롯한 B2B 고객 공략에 나선다. 새로운 AI 가전부터 핵심 부품 설루션까지 차별화된 기술력을 총망라해 선보이며 북미와 함께 세계 최대 프리미엄 가전 시장으로 꼽히는 유럽에서 영향력을 확대하겠다는 방침이다.


LG전자, IFA 2025서 일상 속 'LG AI홈' 설루션 공개
◇전시관 내 AI 모빌리티 공간 솔루션 '슈필라움'을 전시한 'AI홈 솔루션 존'에서 집을 넘어 모빌리티로 확장되는 'LG AI홈'을 체험 중인 모습.
LG전자는 전시에서 'LG 씽큐 온'이 가전과 IoT 기기, 외부 서비스를 연동해 고객의 다양한 생활 요소를 맞춤 조율하는 AI홈 설루션을 소개한다.

전시관 입구에 들어서면 'LG AI홈'을 오케스트라 공연에 빗대어 표현한 연출 공간이 관람객을 맞이한다. 가로 폭 20m의 미디어월을 배경으로 총 21대의 AI 가전을 오케스트라 공연장처럼 배치하고, 미디어월 속 'LG 씽큐 온'의 지휘 아래 다양한 가전들이 서로 연결되는 미디어 아트를 더해 고객과 교감하며 고객의 일상을 업그레이드하는 'LG AI홈'을 형상화 했다.

전시장 내부 'AI홈 솔루션 존'에서는 다양한 라이프스타일을 배경으로 고객들이 실제 일상에서 실현할 수 있는 AI홈 경험을 제시한다. 요리, 휴식, 캠핑 등 일상 상황에서 'LG 씽큐 온'이 집 안 가전과 IoT 기기를 제어하는 것은 물론, AI홈 플랫폼 'LG 씽큐 AI'로 기존 가전에 새로운 AI 기능을 지속 업그레이드하는 '씽큐 업', 고장·이상징후 등 제품 상태를 손쉽게 관리하는 '씽큐 케어' 등 서비스 시연도 관람객 대상으로 진행한다.

AI 모빌리티 공간 설루션 '슈필라움'을 통해 집과 모빌리티를 넘나들며 연결되는 'LG AI홈'의 확장도 살펴볼 수 있다. 'LG 씽큐 온'을 활용하면 집 안에서 슈필라움의 광파오븐을 미리 예열하거나 슈필라움에서 홈 캠을 통해 집 안 상황을 확인하고 로봇청소기를 작동시킬 수 있다. 또 집과 차량의 에너지 사용 현황을 모니터링 하는 것도 가능하다.

관람객들이 직접 'LG AI홈'을 경험할 수 있는 체험 프로그램도 운영된다. 관람객이 1인 가구, 신혼부부, 기숙사 등 다양한 라이프스타일에 맞게 구성된 시나리오를 따라 전시장 곳곳에 설치된 'LG 씽큐 온'과 가전을 사용하면, 개인별 체험 데이터를 기반으로 한 AI 일상 분석 리포트를 제공한다.


LG전자, IFA 2025서 일상 속 'LG AI홈' 설루션 공개
◇ 전시관 내 'AI 코어테크 존'에서 LG의 듀얼 인버터 히트펌프 기술력을 소개하는 미디어월과 유럽향 복합형 세탁건조기 '워시콤보'의 내부구동 원리가 보이도록 특수 제작된 전시품을 선보이는 모습

LG전자는 유럽 라이프스타일에 최적화된 AI 가전 신제품도 대거 선보인다. 냉장고 및 세탁기 제품별로 공간 낭비 없이 집에 꼭 맞는 인테리어를 구현하는 디자인과 에너지 효율성을 강조한 '핏앤맥스 존', AI 기능을 구현하는 핵심 부품의 작동 방식을 소개하는 'AI 코어테크 존'을 연계해 제품 설계부터 핵심 부품 기술까지 아우르는 LG의 AI 가전 경쟁력을 한 눈에 확인할 수 있게 했다.

LG전자가 올해 유럽에서 새롭게 선보이는 AI 가전은 시장과 고객에 대한 철저한 연구를 바탕으로 에너지 효율성, 디자인, 편의성이 강화됐다.


LG전자, IFA 2025서 일상 속 'LG AI홈' 설루션 공개
◇전시관 내 'AI 코어테크 존'에서 유럽향 냉장고에 적용된 AI 인버터 기술과 다양한 AI 기능을 소개하는 모습.
에너지 효율을 중시하는 기조를 고려해 주요 신제품의 에너지 사용량을 대폭 개선해 업계 최고 수준의 효율을 달성했다. 냉장고의 경우 단열을 강화해 온도 유지에 필요한 컴프레서 가동을 줄이고 AI가 사용 패턴에 맞춰 컴프레서 가동을 최적화해 전력 사용량을 절감하도록 개선했다. 디자인과 내부 구조도 현지 가정 방문 조사와 AI 기반 고객 제품 사용 데이터 분석을 기반으로 유럽 고객이 편리하게 사용할 수 있도록 최적화했다.

청소기 신제품 라인업도 선보인다. 위생과 편의성, 공간과 조화를 이루는 디자인까지 갖춘 로봇청소기 신제품 빌트인형 '히든 스테이션'과 프리스탠딩형 '오브제 스테이션'과 함께 무선 청소기 신제품 2종도 전시된다. 특히 LG전자는 '히든 스테이션'을 주방 가전들과 함께 배치해, 싱크대 걸레받이 부분에 설치하면 사용하지 않을 때 마치 집 안에 로봇청소기가 없는 듯한 디자인을 강조했다. '오브제 스테이션' 역시 테이블 디자인을 적용해 침실, 거실 등 원하는 공간에 설치하면 제품이 쏙 들어가 보이지 않는다.


LG전자, IFA 2025서 일상 속 'LG AI홈' 설루션 공개
이밖에 세계 최초 무선·투명 TV 'LG 시그니처 올레드 T(LG SIGNATURE OLED T, 모델명 77T4)'도 전시된다. LG전자는 지난해 북미에 이어 올해 유럽에서 '시그니처 올레드 T'를 출시하며 주요 프리미엄 시장을 공략 중이다.

류재철 LG전자 HS사업본부장(사장)은 "IFA 2025는 유럽 생활가전 시장이 고효율 가전과 AI홈 솔루션으로 재편되는 기점이 될 것"이라며 "고객의 삶과 유기적인 조화를 이루는 'LG AI홈' 설루션과 유럽 고객들에게 꼭 맞는 제품들로 차별화된 고객 가치를 제시하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

2.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

3.

'87세' 전원주, 1년 새 몰라보게 야윈 모습...네티즌 '건강 악화' 우려

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

MC몽, 이다인 저격에 “낄 데 껴, 너처럼 가족 버리는 짓 하겠니” 맞불[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

2.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

3.

'87세' 전원주, 1년 새 몰라보게 야윈 모습...네티즌 '건강 악화' 우려

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

MC몽, 이다인 저격에 “낄 데 껴, 너처럼 가족 버리는 짓 하겠니” 맞불[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'139G 홈런 0이었는데…' 압도적 꼴찌 ATL 유격수 → 김하성 덕분에 확 달라졌다! [SC포커스]

2.

日 축구 눈물 펑펑 흘린다! 아스널서 쫓겨난 '월드글래스'…AC밀란 영입 타깃→메디컬서 탈락할 수도

3.

손흥민 없어 발생한 토트넘 심각 문제...10년 만에 이런 일이, '득점 1옵션' 부재

4.

염갈량이 생각한 LG의 '후치올' 이유는 '기다림' "문제점 지적이 아니라 해결책을 함께 찾고 기다려줬다"

5.

토트넘-레비 화장 '희대의 미스터리'...제대로 쓰지도 않을 손흥민 대체자, 왜 800억에 샀나? "UCL 등록 제외 결정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.