'고성방가 시즌3' 제22회 서산해미읍성축제 개최…가족 체험형 콘텐츠 눈…

충청남도 서산의 대표 역사문화축제인 제22회 서산해미읍성축제가 9월 26일부터 28일까지 해미읍성 일원에서 진행된다. 서산해미읍성축제는 서산시가 주최하고 서산문화재단 주관하며, 류재현 총감독이 총괄 기획을 맡았다. 이완섭 서산시장은 "해미읍성축제는 과거의 유산을 현재의 즐거움과 미래의 배움으로 잇는 자리"라며 "온 가족이 함께 지혜를 경험하길 바란다"고 말했다.
첨단 공연으로는 XR 드로잉 퍼포먼스가 첫선을 보인다. XR 아티스트 염동균 작가는 확장현실 기술을 활용해 무대 위에서 실시간 드로잉을 펼친다. '안견의 몽유도원도', 해미읍성 축성, 서산의 역사와 인물들이 드로잉과 가상영상으로 구현돼 관람객은 전통과 첨단이 교차하는 독특한 경험을 하게 된다. 축제의 하이라이트는 해미읍성 성곽 자체가 무대가 되는 대형 공연이다. 축제 첫날인 26일 밤 9시, 진남문 성벽을 배경으로 펼쳐지는 개막 퍼포먼스 '해미의 달, 600년의 빛'은 50톤급 크레인과 지름 3m LED 오브제를 활용한 공중 공연이다. 과거·현재·미래를 잇는 스토리로 해미의 600년 역사를 상징적으로 풀어낸다. 마지막 장면에서 '희망의 달'이 떠오르며 'Proud Haemi'라는 메시지를 시민과 공유한다.
키즈존에는 대형 에어바운스 6기가 설치돼 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있다. 어린이 공연으로는 핑크퐁과 튼튼쌤의 댄스파티(9/27), 로보카폴리 싱어롱쇼(9/28)가 무대에 오른다. 전통혼례, 활쏘기, 떡메치기, 민속놀이 등 전통 체험 프로그램도 준비돼 있으며, 양말목 인형, 재생종이 공예, 태양광 만들기 등 친환경 체험을 통해 ESG의 가치를 배우는 자리도 마련된다. 부모와 아이가 함께 즐길 수 있는 현대자동차그룹필하모닉오케스트라HPO(9/27) 공연, 청허정 '자장가 꿀잠 콘서트'와 피크닉존, 텐트 쉼터도 운영된다. 부모는 아이들을 안심하고 맡길 수 있으며, 아이들은 역사와 문화를 배우고 놀이와 체험을 동시에 즐길 수 있다.
임진번 서산문화재단 대표는 "서산해미읍성 축제는 온 가족이 함께 쉴 수 있는 공간과 프로그램들을 통해 특별한 추억을 선사할 것"이라며 "많은 분들의 방문을 기대한다"고 말했다.
