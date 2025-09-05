[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 9월 7일 일요일 오늘의 띠별 …

|
쥐띠 : 호랑이를 만나도 정신만 차리면 살 수 있습니다.
72년생 : 의지할 곳도 희망도 안 보이는구나. 환경의 변화가 필요합니다.
84년생 : 현상태를 사수하십시요. 내일은 기회가 찾아 올 것입니다.
96년생 : 천리타향에 살다보니 고향집이 그립구나. 기분전환이 필요합니다.
소띠 : 작은 씨앗 하나 가지고 가을의 수확을 꿈꾸는 부푼 처녀의 가슴입니다.
61년생 : 큰 일을 하려는 사람은 작은 근심을 버려야 합니다.
73년생 : 금전적으로 조금은 손해이나 바라는 바는 이루어집니다.
85년생 : 님도 보고 뽕도 따는구나. 동서남북이 모두 길방입니다.
97년생 : 작은 것으로 큰 것을 이룰 것입니다. 달빛이 하늘에 훤하니 하늘과 땅이 다같이 훤합니다.
범띠 : 침착성이 없으면 되는 일이 없습니다.
62년생 : 계획을 변경하지 말고 원하는대로 추진해 나가십시요.
74년생 : 일이 좀 잘 되어 간다고 확장하려 하지 마십시요.
86년생 : 여색을 조심하십시요. 일찍 귀가함이 좋겠습니다.
98년생 : 바라는 것을 너무 이루려고 애쓰지 마십시요.
토끼띠 : 곤욕을 치루다가 귀인의 도움으로 만사해결 되겠다.
63년생 : 지금은 운대가 약합니다. 내일을 기약하십시요.
75년생 : 누군가 나를 음해하려 하고 있습니다. 주위를 만나보십시요.
87년생 : 어떤 것이든 힘이 들고 어려울수록 목표를 가지고 생활해 나가야 발전이 있습니다.
99년생 : 지성을 들여도 이루기 힘들다 소원이 너무 원대합니다.
용띠 : 욕심을 버리고 그동안의 일을 정리할 때 입니다.
00년생 : 실타래가 얽혀 풀기가 어렵구나. 새 실을 구하십시요.
64년생 : 세상은 변하는데 독양청청하는구나. 주의를 살펴보십시요.
76년생 : 마음이 산란하고 가슴이 답답합니다.
88년생 : 재물이 생기지 않으면 슬하에 영화가 있을 것입니다.
뱀띠 : 방황을 하던 중 윗사람이 돕는구나. 외출은 삼가십시요.
01년생 : 범에게 물려 가도 정신만 차리면 산다 했습니다. 마음을 굳게 다지십시요.
65년생 : 때를 만나 움직이니 서둘러 성공하게 될 것입니다.
77년생 : 처음에는 가망 없어 보이나 시간이 흐를수록 이루어집니다.
89년생 : 다툼을 하려거든 내일로 미루십시요. 이길 수 있습니다.
말띠 : 정의를 따르자니 주머니가 비어 있고, 불의를 쫓자니 가슴이 아픕니다.
02년생 : 감기 조심하고 음식을 삼가 해야 합니다.
66년생 : 쌍방이 만족할만한 거래가 이루어집니다.
78년생 : 사리 판단을 분명히 할 줄 알아야 소원이 이루어집니다.
90년생 : 과욕을 삼가면 번창하긴 힘들어도 순탄하게 흘러갈 것 입니다.
양띠 : 신용이 가장 큰 재산입니다. 약속을 지켜라.
55년생 : 따질만한 일이 아닙니다. 화해하십시요.
67년생 : 자존심을 버리지 말고 의연하게 대처하십시요. 비굴함은 패함보다 못합니다.
79년생 : 파트너를 돌보아 주십시요. 정이 돈독해 집니다.
91년생 : 사람들에게 너무 마음을 주지 마십시요. 상심하게 될것입니다.
원숭이띠 : 망망대해에 첩첩산중입니다. 기도가 최상책입니다.
56년생 : 시간을 투자하십시요. 원하는 것을 얻을 수 있습니다.
68년생 : 경쟁 자가 너무 많습니다. 철저히 준비하여 임하십시요.
80년생 : 헤어졌던 친구가 연락을 합니다. 용서하십시요.
92년생 : 여행을 하게 되면 고생을 할 수도 있습니다.
닭띠 : 새벽을 깨우는 닭의 울음이 새 운기를 맞이하여 준다.
57년생 : 작은 것을 얻으려다 큰 것을 얻는구나.
69년생 : 사업의 흐름이 바뀔 시기이니 옛 것을 버리고 새 것을 취하십시요.
81년생 : 방황은 끝, 새로운 시작입니다.
93년생 : 집안에 불길한 기운이 감도니 가족들 사이에 불화가 생기지 않도록 서로간에 주의를 기울이도록 하십시요.
개띠 : 재물로 인해 마음이 상합니다. 마음을 너그럽게 가져라.
58년생 : 뜻밖의 여인이 도움을 주는구나. 귀기울여 신중히 대처하십시요.
70년생 : 남자는 순탄하나 여자는 곤란합니다. 다음 기회를 기다려 보십시요.
82년생 : 예상을 빗나가는 일이 발생합니다. 새롭게 시작함이 좋습니다.
94년생 : 사업이 날로 번창하는 시기에 있 으니 내실을 충실히 기하는데 만전을 하하십시요.
돼지띠 : 희망이 비추니 포기하지 말고 목표를 향해 매진하십시요.
59년생 : 아랫사람을 챙기세요. 도움을 받을 것입니다.
71년생 : 희망하는 일이 이루어집니다.
83년생 : 혼자 떠나는 여행은 금물입니다. 여럿이 함께 가십시요.
95년생 : 안정을 취하십시요. 심장과 소화기에 병이 들 수 있습니다.