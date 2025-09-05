롯데월드타워 찾은 일본대학생…신격호 기념관 방문, 기업가 정신 배워

|
일본대학생들이 신격호 롯데그룹 창업주의 기업가 정신을 배우기 위해 한국을 방문했다. 5일 롯데그룹에 따르면 지난 4일 백인수 오사카경제대 교수와 재학생은 롯데월드타워를 찾아 신격호 기념관과 서울스카이 전망대 등 신 창업주의 유산이자 롯데그룹의 상징적인 공간을 둘러봤다. 학생들은 가장 먼저 '신격호 기념관'을 찾았다. 기념관에서는 신 창업주가 일궈낸 롯데그룹의 성장사를 미디어 자료와 실물 사료로 직접 확인했다. 신 창업주의 숙원사업이자 대한민국의 랜드마크인 롯데월드타워 123층에 위치한 서울스카이 전망대, 국내 최초의 실내 테마파크 롯데월드 어드벤처 등을 차례로 찾았다.
오오타 아야노 오사카경제대학 경영학과 재학생은 "일본에서 롯데 제품을 접할 기회가 많았지만 한국에서 얼마나 큰 성공을 이뤘는지는 잘 알지 못했다"며 "신격호 기념관을 비롯해 롯데월드타워, 롯데월드를 직접 경험하면서 신 창업주의 기업가 정신을 다시 한번 생각할 수 있었다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com