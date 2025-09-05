스포츠조선

롯데월드타워 찾은 일본대학생…신격호 기념관 방문, 기업가 정신 배워

기사입력 2025-09-05 15:44


◇일본 오사카경제대 학생들이 4일 잠실 롯데월드타워를 찾아 신격호 롯데 창업주의 기업가 정신을 배웠다. 신격호 기념관을 방문한 학생들이 롯데월드타워, 롯데월드 어드벤처 등 롯데를 상징하는 건물들에 대한 설명을 듣고 있는 모습.

일본대학생들이 신격호 롯데그룹 창업주의 기업가 정신을 배우기 위해 한국을 방문했다. 5일 롯데그룹에 따르면 지난 4일 백인수 오사카경제대 교수와 재학생은 롯데월드타워를 찾아 신격호 기념관과 서울스카이 전망대 등 신 창업주의 유산이자 롯데그룹의 상징적인 공간을 둘러봤다. 학생들은 가장 먼저 '신격호 기념관'을 찾았다. 기념관에서는 신 창업주가 일궈낸 롯데그룹의 성장사를 미디어 자료와 실물 사료로 직접 확인했다. 신 창업주의 숙원사업이자 대한민국의 랜드마크인 롯데월드타워 123층에 위치한 서울스카이 전망대, 국내 최초의 실내 테마파크 롯데월드 어드벤처 등을 차례로 찾았다.

이번 방문은 백 교수의 아이디어로 진행됐다. 백 교수는 지난 2023년 일본 오사카에서 열린 기업가연구포럼 특별 강좌에서 '경계 없는 개척자, 롯데 신격호'를 주제로 연구발표를 진행한 바 있다. 연구발표 자료에서는 한국과 일본을 넘나들며 양국에서 성공적으로 사업을 영위할 수 있었던 신 창업주의 기업가 정신을 집중 조명했다.

백 교수는 "신 창업주의 삶을 연구하는 과정에서 발견한 경영학적 가치들에 대해 일본 대학생이 경험하고 배울 수 있는 기회를 제공하기 위해 이번 행사를 준비했다"고 말했다.

오오타 아야노 오사카경제대학 경영학과 재학생은 "일본에서 롯데 제품을 접할 기회가 많았지만 한국에서 얼마나 큰 성공을 이뤘는지는 잘 알지 못했다"며 "신격호 기념관을 비롯해 롯데월드타워, 롯데월드를 직접 경험하면서 신 창업주의 기업가 정신을 다시 한번 생각할 수 있었다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



