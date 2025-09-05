GS리테일, 강릉 가뭄 피해 지역에 2L 생수 1만병 지원

GS리테일이 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 지역 주민들을 돕기 위해 2L 생수 1만병을 긴급 지원한다고 5일 밝혔다.
GS리테일은 강릉시청, 대한적십자사와 연계해 이번 생수 긴급 지원을 추진하게 됐다. 지원 물품은 강릉시청에 전달되며, 가뭄 피해를 입은 지역 주민들에게 제공될 예정이다. GS리테일은 피해 상황과 필요 물품을 파악해 추가적인 지원을 검토하고, 피해 주민들의 빠른 일상 회복을 위해서도 적극 협력할 방침이다.
GS리테일은 편의점 GS25, 홈쇼핑 GS샵, 슈퍼마켓 GS더프레시, 물류센터 등 전국 단위의 사업 인프라를 기반으로 국가적 재난 발생 시 이재민 지원 활동과 피해 복구에 가장 빠르게 나서는 등 지역 사회 안전망 역할을 앞장서 수행해 오고 있다. 지난 2005년부터 태풍, 폭우, 산불, 지진 등으로 어려움을 겪는 전국 지역민들에게 필수 먹거리, 생필품 등으로 구성된 긴급 구호 물품을 전달했다.
박경랑 GS리테일 ESG파트장은 "전국 사업 인프라를 바탕으로 지역 사회의 든든한 안전망 역할을 계속해 나가겠다"고 말했다.