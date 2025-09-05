폭스바겐, 전기차 네이밍 전략 도입…엔트리 전기차 'ID.폴로'에 적용

|
폭스바겐이 새로운 전기차 네이밍 전략을 도입한다고 5일 밝혔다. 기존 모델들의 이름을 순수 전기차 ID. 패밀리와 공유하는 형태로 ID.2all 콘셉트로 알려졌던 ID.폴로(ID. Polo)에 가장 먼저 적용된다. 폭스바겐은 ID.폴로를 IAA 모빌리티 2025에서 프로토타입을 최초로 공개한다.
폭스바겐 전기차를 대표하는 명칭 'ID.'는 진보한 기술과 전동화 모빌리티를 뜻한다. 폴로는 오랫동안 품질과 안전, 혁신의 대중화를 대표해 온 폭스바겐의 컴팩트 모델이다. 새롭게 선보이는 ID.폴로는 이러한 'ID.'와 '폴로'의 가치를 결합한 모델로서, 폴로 탄생 50주년을 맞아 새로운 네이밍 전략의 첫 주자로 선정됐다.
폭스바겐은 강력한 브랜드 중 하나인 'GTI'를 전기차 영역으로 확장한다. ID. GTI 콘셉트의 양산 모델인 ID.폴로 GTI(ID. Polo GTI)는 2026년 엔트리 세그먼트의 두 번째 ID. 모델로 출시될 예정이다.
폭스바겐은 ID.폴로와 ID.크로스를 비롯한 엔트리급 컴팩트 전기차를 통해 더욱 합리적인 전기차를 경험할 수 있는 새로운 시대를 열어나간다는 방침이다. 새로운 모델의 설계에는 고객의 피드백이 적극 반영됐다. 부드러운 소재를 활용한 높은 수준의 마감 품질, 스티어링 휠과 운전석에 적용된 디지털 및 물리적 조작장치의 조화로운 구성, 사용자 친화적이고 직관적인 인터페이스 등이 대표적이다.
한편 폭스바겐은 2018년부터 순수전기차 전용 모델 라인업에 ID. 패밀리 네이밍을 사용해 왔다. 첫 ID. 패밀리 모델은 ID.3였으며, 한국 시장에도 소개된 ID.4와 ID.5, 독일과 유럽 시장에서 전기 세단과 왜건 시장 선두를 달리고 있는 ID.7 등 차급에 따라 숫자가 매겨지는 네이밍 전략이 적용됐다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com