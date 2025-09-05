'가치소비 확산 앞장' 신세계프라퍼티, 2025 경기도 더 좋은소비 페스…

|
신세계프라퍼티가 경기도·경기도사회적경제원과 함께 '2025 경기도 더 좋은소비 페스타(좋은소비 페스타)'를 개최한다고 5일 밝혔다.
스타필드 안성(9월5일~9월7일)에서는 칠보 공예품, 친환경 제품을 비롯해 다양한 지역 먹거리를 만날 수 있다. 6일 경기도 홍보대사인 록밴드 '플라워'의 보컬 고유진의 특별 공연을 시작으로 마술쇼와 클래식 공연도 이어져 관객들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다. 색칠 놀이·페이스페인팅·룰렛 게임·액자 제작 등 다채로운 이벤트도 펼쳐진다.
같은 기간 스타필드 수원(9월5일~9월7일)은 사회적경제기업 상품을 활용한 '가챠(랜덤 캡슐 머신)' 이벤트를 비롯해 레고 만들기, 콘셉트 사진관, SNS 인증 이벤트 등 각종 체험 행사를 진행한다. 마술·마임·풍선쇼 등 무대 공연도 더해져 남녀노소 누구나 즐길 수 있다.
스타필드 고양(9월19일~9월21일)에서는 추석을 앞두고 딱지치기·공기놀이·제기차기·비석치기 등 전통놀이 한마당이 열려 명절 분위기를 더한다. 20일에는 경기도 홍보대사인 코미디 그룹 '옹알스'가 무대에 올라 커다란 웃음을 선물한다. 이 외에도 마술쇼와 팝페라 공연 등 다채로운 문화 행사가 진행된다.
한편 신세계프라퍼티는 '소상공인 상생 플리마켓', '전통시장 활성화 프로젝트' 등 지역사회와 상생하며 실질적 변화를 만드는 활동을 지속하며 ESG 경영에 앞장서 왔다. 스타필드 하남, 안성 등에서는 매년 '지역 밀착형 상생 축제'를 진행하는 등 쇼핑 공간을 넘어 주민들과 함께하는 지역 커뮤니티의 역할을 하고 있다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com