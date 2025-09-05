스포츠조선

롯데칠성, '제로베이스원'과 '칠성사이다 제로' 광고 캠페인 전개

기사입력 2025-09-05 16:47


롯데칠성, '제로베이스원'과 '칠성사이다 제로' 광고 캠페인 전개

롯데칠성음료가 제로 칼로리 탄산음료 '칠성사이다 제로' 광고 모델로 5세대 대표 보이그룹 '제로베이스원(ZEROBASEONE)'을 발탁하고 신규 광고 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.

롯데칠성음료는 젊은 층을 대상으로 브랜드 경쟁력을 확장해 나가고 있는 '칠성사이다 제로'와 이름에서의 연관성, 청량하고 밝은 이미지로 국내외 앨범 차트를 석권하며 젊은 층의 뜨거운 지지를 받고 있는 '제로베이스원'의 시너지를 기대해 광고 모델로 선정했다. 광고는 '긴박한 순간 더 짜릿하고 맛있게 즐기는 칠성사이다 제로'라는 콘셉트로 제작됐다.

롯데칠성음료 관계자는 "짜릿한 청량감을 가진 칠성사이다 제로가 청량하고 밝은 매력을 뿜어내는 제로베이스원과 만나 긍정적인 시너지를 낼 것으로 기대한다"며 "광고를 통해 10~20대 소비자들에게 칠성사이다 제로가 '젤로 맛있는 제로'라는 인식을 주는 계기가 되길 바라며 다양한 마케팅 활동도 함께 펼칠 계획"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장] "'북극성', 이기고 싶습니다".,'은중과 상연' 김고은·박지현 눈물까지 쏟은 진심 (종합)

2.

크레용팝 초아, 자궁암 극복 후 '쌍둥이 임신'…"1% 확률의 기적"

3.

박수홍 딸, 1살에 표지 모델된 이유 있었네...♥김다예, 모태미녀 인증

4.

[단독]김민주, 'MBC 대학가요제' 이끈다…'음중' 최장 MC의 귀환

5.

"아내 공개 절대 안해" 김종국, 오늘(5일) 결혼…사회 유재석, 신혼여행 연기[종합]

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장] "'북극성', 이기고 싶습니다".,'은중과 상연' 김고은·박지현 눈물까지 쏟은 진심 (종합)

2.

크레용팝 초아, 자궁암 극복 후 '쌍둥이 임신'…"1% 확률의 기적"

3.

박수홍 딸, 1살에 표지 모델된 이유 있었네...♥김다예, 모태미녀 인증

4.

[단독]김민주, 'MBC 대학가요제' 이끈다…'음중' 최장 MC의 귀환

5.

"아내 공개 절대 안해" 김종국, 오늘(5일) 결혼…사회 유재석, 신혼여행 연기[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

2.

'와 이 선수들 대체 어떻게 모았지?' 이종범부터 윤석민까지, 믿기지 않는 한일전 열리나

3.

"넌 못쳐도 주전이야" 타율 1할↑+장타율 2할↑…괴물이 된 문성주의 후반기, 확 달라진 이유를 직접 물었다 [수원피플]

4.

3년 연속 1순위 실화? 도로공사, 20% 기적이 일어났다…중앙여고 MB 이지윤 지명

5.

리오넬 메시 엉엉 눈물, "나이 때문에 월드컵 힘들 것 같다...아직 결정 안했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.