한컴, '2025 테크세미나' 개최"…대한민국 '데이터 주권' 시대 이끌…

한글과컴퓨터(한컴)가 인공지능(AI) 시대를 선도할 핵심 기술과 비전을 공유하는 '2025 한컴 테크세미나'를 성료했다.
5일 한컴에 따르면 지난 4일 열린 테크세미나는 온·오프라인으로 동시에 진행됐으며, 개발자를 포함한 다양한 소속의 구성원이 참석했다. 한컴 테크세미나는 실제 기술 적용 사례와 실무 인사이트를 나누는 전사 대상 기술 교류의 장으로, 작년 'AI 테크데이'에 이어 기술 리더십을 강화하는 차원에서 꾸준히 열리고 있다.
테크세미나에서는 지식그래프와 LLM을 결합해 정보 신뢰도를 높이는 방안, 문맥 압축과 에이전트 메모리 기술로 AI 에이전트를 최적화하는 노하우, 한글 기술의 AI 생태계 확장 비전을 담은 '한글 MCP 서버', AI 에이전트 시스템에 적용 가능한 모델 개발 사례 등 총 4개 세션 발표가 이어졌다.
한컴은 테크세미나가 AI 기술 기업으로 나아가는 회사의 기술적 깊이와 방향성을 전사에 공유하는 중요한 이정표가 되었다고 평가했다. 이는 매년 국내외 빅테크 기업들이 개발자 컨퍼런스를 통해 기술력을 과시하고 생태계를 확장하는 것과 같은 맥락이다.
정지환 한컴 CTO는 "에이전틱 AI 시대를 준비하는 과정에서 한컴이 확보 및 연구개발 중인 기술과 실제 적용 사례를 투명하게 공유하는 자리였다"며 "내부 개발자들의 성장을 독려하고 기술 공유 문화를 확산시켜 대한민국 AI 데이터 주권을 책임지는 기술 리더 기업의 역할을 다할 것"이라고 말했다.
