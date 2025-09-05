풀무원, 냉동만두 페러다임 전환 '생만두' 출시

|
풀무원이 냉동만두의 새로운 카테고리로 '생만두'라는 새로운 개념의 만두를 선보인다.
5일 풀무원에 따르면 풀무원식품은 새롭게 도입한 '순간 스팀 공법'을 활용, 만두피는 가볍고 촉촉하게 익히고 만두소는 생생하게 유지해 갓 빚은 듯한 신선함을 구현한 프리미엄 냉동만두 '풀무원 생만두'(400g/6,980원) 5종(고기배추, 새우청경채, 고기시금치, 고기미나리, 진한고기)을 출시했다. 풀무원은 고기 외에도 새로운 채소를 사용해 만두소를 꽉 채운 프리미엄 만두를 신선하고 간편하게 즐기고 싶어 하는 소비자 니즈를 이번 신제품에 반영했다.
풀무원 생만두의 가장 큰 차별점은 '순간 스팀 공법'을 도입해 만두피는 촉촉하게, 만두소의 식감은 생생하게 지켰다는 것이다. 일반 냉동만두는 만두를 성형하고 만두 속이 완전히 익을 때까지 쪄내는 방식이지만, 풀무원이 적용한 새로운 공법은 성형 후 순간적인 스팀으로 갓 나온 만두의 식감을 최대한 유지토록 한다. 소비자는 가정에서 간편 조리 후 풍부한 육즙과 채소의 신선한 맛을 온전히 즐길 수 있다.
만두소 구성에도 차별화를 더해 진한 고기의 육즙부터 생채소의 시원하고 달큼한 채즙까지 '생만두'에 조화롭게 담았다. 고기뿐 아니라 채소의 풍부한 맛을 원하는 소비자를 위해 30여 가지의 채소를 조합해 가며 식감과 풍미가 뛰어난 최적의 배합비를 완성했다. 또, 채소 원료는 생채소를 최대한으로 사용해 식감 손실 없이 살아있는 맛을 구현했다. 제품은 고기배추, 새우청경채, 고기시금치, 고기미나리, 진한고기 등 총 5종으로 선보인다. '고기배추'는 기본에 충실한 조합으로 육즙과 채즙의 식감을 균형 있게 살렸고, '새우청경채'는 돼지고기와 새우, 청경채에 참기름을 더해 고소한 풍미가 돋보인다. '고기시금치'와 '고기미나리'는 채소의 향긋함을 강조한 제품이다. '진한 고기'는 돼지고기 함량을 30%까지 높여 마치 보쌈 수육을 먹는 듯한 깊은 맛을 구현했다.
냉동 상태로 최대 270일까지 보관 가능하며, 다양한 조리가 가능해 찐만두, 군만두 등 선호하는 타입으로 즐기기에 좋다.
풀무원식품 관계자는 "새롭게 선보인 생만두는 국내 냉동만두로는 처음으로 '살아있는 식감, 생생한 식감'에 중점을 두고 개발한 색다른 개념의 만두 제품"이라며 "공정과 맛 모두를 차별화한 '풀무원 생만두'를 통해 만두 시장에 새로운 바람을 불어넣고 '생만두' 카테고리를 본격적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com