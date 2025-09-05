르노코리아, 세닉 E-Tech 9월 이달의 차 선정 감사 이벤트 개최

|
르노코리아가 순수 전기차 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'(이하 세닉 E-Tech)의 '9월 이달의 차' 수상을 기념해 고객 감사 이벤트를 개최한다고 5일 밝혔다. 세닉 E-Tech는 다섯 가지 평가 항목에서 고르게 높은 점수를 얻어 한국자동차기자협회 선정 9월의 차로 최종 선정됐다.
르노코리아는 세닉 E-Tech의 '9월 이달의 차' 수상을 기념해 다양한 고객 이벤트를 마련했다. 9월 한 달간 세닉 E-Tech를 출고한 고객 중 30명을 추첨하여 고품질의 사운드를 즐길 수 있는 '하만카돈(Harman-Kardon®) 블루투스 스피커'를 증정한다. 르노코리아는 9월 21일까지 세닉 E-Tech를 출고한 고객 중 3명을 추첨해 프랑스 파리에서 3박 5일간 진행되는 '세닉 익스피리언스 인 파리(Scenic Experience in Paris)' 프로그램에 참가할 기회를 제공한다. 프로그램은 파리 현지에서 세닉 E-Tech 시승과 르노 플래그십 전시장 방문 등 프렌치 감성을 체험할 수 있는 다양한 코스로 구성된다. 지난 8월 고객 인도를 시작한 세닉 E-Tech는 이번 주말부터 전국 르노코리아 전시장에서 시승할 수 있으며, 이벤트 및 시승 안내는 르노코리아 공식 웹사이트 및 엔젤 센터에서 확인할 수 있다.
