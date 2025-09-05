스포츠조선

르노코리아, 세닉 E-Tech 9월 이달의 차 선정 감사 이벤트 개최

기사입력 2025-09-05 17:28


르노코리아가 순수 전기차 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'(이하 세닉 E-Tech)의 '9월 이달의 차' 수상을 기념해 고객 감사 이벤트를 개최한다고 5일 밝혔다. 세닉 E-Tech는 다섯 가지 평가 항목에서 고르게 높은 점수를 얻어 한국자동차기자협회 선정 9월의 차로 최종 선정됐다.

르노코리아는 세닉 E-Tech의 '9월 이달의 차' 수상을 기념해 다양한 고객 이벤트를 마련했다. 9월 한 달간 세닉 E-Tech를 출고한 고객 중 30명을 추첨하여 고품질의 사운드를 즐길 수 있는 '하만카돈(Harman-Kardon®) 블루투스 스피커'를 증정한다. 르노코리아는 9월 21일까지 세닉 E-Tech를 출고한 고객 중 3명을 추첨해 프랑스 파리에서 3박 5일간 진행되는 '세닉 익스피리언스 인 파리(Scenic Experience in Paris)' 프로그램에 참가할 기회를 제공한다. 프로그램은 파리 현지에서 세닉 E-Tech 시승과 르노 플래그십 전시장 방문 등 프렌치 감성을 체험할 수 있는 다양한 코스로 구성된다. 지난 8월 고객 인도를 시작한 세닉 E-Tech는 이번 주말부터 전국 르노코리아 전시장에서 시승할 수 있으며, 이벤트 및 시승 안내는 르노코리아 공식 웹사이트 및 엔젤 센터에서 확인할 수 있다.

9월 이달의 차로 선정된 세닉 E-Tech는 우아한 디자인과 고급 사양, 동급 최고 수준의 넓은 실내 공간을 갖춘 전기차다. '솔라베이(Solarbay)® 파노라믹 선루프'로 고급스러움을 더했으며, 르노 그룹 전기차 전문 자회사 암페어(Ampere)의 전용 플랫폼 'AmpR 미디움(Medium)'을 기반으로 최고 출력 160kW(218ps), 최대토크 300Nm 모터를 탑재해 경쾌한 주행 성능을 제공한다. 또한 87kWh LG에너지솔루션 고성능 NCM 배터리를 적용해 산업부 인증 기준 최대 460km 주행이 가능하고, 배터리 화재 대응 특허 기술 '파이어맨 액세스(Fireman Access)'를 더해 안전성까지 강화했다.


