한림대동탄성심병원, 저소득 환자에 치료비 지원…'We路캠페인' 이웃사랑 실천

기사입력 2025-09-08 11:16


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교동탄성심병원(병원장 한성우)이 지난해 개최한 '희망나눔바자회'의 수익금으로 올해 1월부터 8월까지 저소득 환자 10명에게 총 368만원의 치료비를 지원했다.

'We路캠페인'의 일환으로 지난해 12월 27일 열린 '희망나눔바자회'는 교직원 172명이 참여해 256개의 물품을 기증했다. 바자회 수익금과 추첨권 판매를 통해 마련된 기부금 368만원은 도움이 필요한 저소득 환자들에게 전달됐다.

특히, 이번에 지원을 받은 환자 중에 한부모가정 아동 김동현 군(가명)과 중증 정신·시각장애를 앓고 있는 이영호 씨(가명)가 포함돼 감동을 더했다.

김동현 군은 삐뚤게 자란 치아 때문에 항상 마스크를 쓰고 다니고 제대로 씹지 못해 성장과 건강이 우려되는 상황이었다. 흉막삼출액으로 한림대동탄성심병원 신장내과에 입원한 이영호 씨는 중증 정신장애와 시각장애를 앓는 기초생활수급자로 돌봐줄 가족이 없어 간병비를 감당하기 어려운 상황이었다. 이들은 한림대동탄성심병원 기부금으로 치료비와 간병비를 지원받아 안정적으로 치료를 이어갈 수 있게 됐다.

김동현 군과 이영호 씨 외 나머지 8명의 환자들도 한림대동탄성심병원의 지원을 받아 경제적 부담을 덜고 치료에 집중할 수 있었다.

한성우 병원장은 "교직원들이 마음을 모아 마련한 기부금이 저소득 환자들에게 실질적인 도움이 될 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어나가겠다"고 말했다.

한편 한림대동탄성심병원은 2018년부터 환자와 보호자의 긍정적인 병원 경험을 증진하고 구성원 모두가 위로를 주고받는 문화를 만들기 위한 'We路캠페인'을 진행하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


